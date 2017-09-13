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§ NG.kz
Ужосы нашего городка(Рудный) с фото
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29609
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 13.09.17 - 15:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
5 сентября, Рудный, Парковая, тротуар,напротив Тубдиспансераи разрушенного дет.садика по Парковой 66. В Рудненском акимате госслужащие настолько суровы,что ждут пока колодцы с ворованными крышками зарастут сами.
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Денис
Re: Ужосы нашего городка(Рудный) с фото




Отправлено: 13.09.17 - 15:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
зам.акима Рудного Скаредина считает ,что это мелочи для города. Акиматовские ржут,когда им об этом сообщаешь. Странно,почему не отреагировать сразу? Найти хозяина колодца,обязать его устранить неисправность,будут ждать,когда колодцы забъют хламом,потом будет трудно пробраться устранять утечки на линии и весь район будет ждать когда расчистят колодец. Ну, или туда угодит какой-нибудь школьник...но для них это мелочи.они не живут в городе и не ходят по тротуарам.

§ Медный
Re: Ужосы нашего городка(Рудный) с фото
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 382
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 13.09.17 - 15:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
УжОсы такие ужасы :-)
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