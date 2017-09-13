Денис Re: Ужосы нашего городка(Рудный) с фото #1







Отправлено: - 15:14 зам.акима Рудного Скаредина считает ,что это мелочи для города. Акиматовские ржут,когда им об этом сообщаешь. Странно,почему не отреагировать сразу? Найти хозяина колодца,обязать его устранить неисправность,будут ждать,когда колодцы забъют хламом,потом будет трудно пробраться устранять утечки на линии и весь район будет ждать когда расчистят колодец. Ну, или туда угодит какой-нибудь школьник...но для них это мелочи.они не живут в городе и не ходят по тротуарам.