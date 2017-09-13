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§ NG.kz
Назарбаев призвал казахстанцев сесть за учебники и изучать новые технологии
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29609
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 13.09.17 - 15:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Нурсултан Назарбаев выступил на республиканском совещании по вопросам цифровизации. По словам главы государства, сегодня для скорейшего перехода на новые технологии каждому казахстанцу следует заняться самообразованием.
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Денис
Re: Назарбаев призвал казахстанцев сесть за учебники и изучать...




Отправлено: 13.09.17 - 15:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
сейчас для полного оазиса не хватало сесть за учебники изучать айпады) куда еще миллиарды вложит престарелый акын?)

ди
Re: Назарбаев призвал казахстанцев сесть за учебники и изучать...




Отправлено: 13.09.17 - 15:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
чтобы кушать и курить не хотелось, надо отвлечься, все верно

м-да
Re: Назарбаев призвал казахстанцев сесть за учебники и изучать...




Отправлено: 13.09.17 - 15:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
М-да. Конечно. На конец-то. Народ за учебники, а сами как сидели на прибыли от нефти и газа, а также откатах, так и будут сидеть. Что раньше мешало?? Программа 2030, уже не вписываемся? 2050 на подходе. Потом 2070, ну и далее по двадцатилеткам.

Гость
Назарбаев призвал казахстанцев сесть за учебники и изучать новые технологии




Отправлено: 13.09.17 - 15:33
Комментарий проходит проверку.

Гость
Назарбаев призвал казахстанцев сесть за учебники и изучать новые технологии




Отправлено: 13.09.17 - 15:33
Комментарий проходит проверку.

Гость
Назарбаев призвал казахстанцев сесть за учебники и изучать новые технологии




Отправлено: 13.09.17 - 15:33
Комментарий проходит проверку.

§ yudjin
Re: Назарбаев призвал казахстанцев сесть за учебники и изучать...
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 4775
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 13.09.17 - 15:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Все казахстанцы должны сесть за учебники, схватиться за головы и начать разбираться.

И то верно .... от бутявок и мырдявости уже все за головы итак схватились... ;-)

[Исправлено: yudjin, 13.09.2017 - 15:42]
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Гость
Назарбаев призвал казахстанцев сесть за учебники и изучать новые технологии




Отправлено: 13.09.17 - 15:44
Комментарий проходит проверку.

Гость
Назарбаев призвал казахстанцев сесть за учебники и изучать новые технологии




Отправлено: 13.09.17 - 15:44
Комментарий проходит проверку.

Гость
Назарбаев призвал казахстанцев сесть за учебники и изучать новые технологии




Отправлено: 13.09.17 - 15:46
Комментарий проходит проверку.

Гость
Назарбаев призвал казахстанцев сесть за учебники и изучать новые технологии




Отправлено: 13.09.17 - 15:49
Комментарий проходит проверку.

§ 74
Re: Назарбаев призвал казахстанцев сесть за учебники и изучать...
74


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4338
Регистрация: 06.09.11
Отправлено: 13.09.17 - 15:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
нда... :-x

[Исправлено: 74, 13.09.2017 - 14:53]
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Гость
Назарбаев призвал казахстанцев сесть за учебники и изучать новые технологии




Отправлено: 13.09.17 - 15:51
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§ 74
Re: Назарбаев призвал казахстанцев сесть за учебники и изучать...
74


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4338
Регистрация: 06.09.11
Отправлено: 13.09.17 - 15:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
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