м-да Re: Назарбаев призвал казахстанцев сесть за учебники и изучать... #3







Отправлено: - 15:26 М-да. Конечно. На конец-то. Народ за учебники, а сами как сидели на прибыли от нефти и газа, а также откатах, так и будут сидеть. Что раньше мешало?? Программа 2030, уже не вписываемся? 2050 на подходе. Потом 2070, ну и далее по двадцатилеткам.