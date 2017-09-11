NG.kz Хозяин ночного клуба West подозревает, что его заведение подожгли



Я робот

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Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 12:48 В ДЧС проводят лабораторные исследования, по результатам которых будут определены причины пожара в ночном клубе West. Пока есть две версии: пожарные склоняются к тому, что имело место короткое замыкание, а хозяин клуба подозревает, что его заведение подожгли.

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