Цитата: Гость:

Да ну? Ну а как же обязаловка в школах, колледжах и вузах? Как же обязаловка во всех гос.учреждениях?

Или для русскоязычных оставят изучать на кириллице?

какая обязаловка поступать в колледжи и вузы на Казахском языке или при поступлении на гослужбу госслужащи обязан знать язык, было бы странно если в каком нибудь Российском учреждении работал человек не знающий Русского языка, вам это не странно? как же он будет руководить народом не зная его языка? ни когда ни разу не видел, что бы кого то заставляли, вы это где то видели?