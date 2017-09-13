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§ NG.kz
Евгений ШИБАРШИН: Ни тени сомнения
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29605
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 13.09.17 - 08:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Разговор у парламентариев пошел не о том, удастся ли этим набором букв передать все звуковое разнообразие казахского языка. Это тема для лингвистов. Депутат предпочли убеждать друг друга в необходимости этой реформы.
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житель севера
Re: Евгений ШИБАРШИН: Ни тени сомнения




Отправлено: 13.09.17 - 12:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
переход на раз-два похоже не получится.

§ Trueman4400
Re: Евгений ШИБАРШИН: Ни тени сомнения
Trueman4400


(Пользователи)
Сообщений: 16
Регистрация: 12.01.16
Отправлено: 13.09.17 - 12:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:

Надо помнить, что кириллица в Центральной Азии была введена не так уж и давно – на рубеже 1930-40-х гг.
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§ yudjin
Re: Евгений ШИБАРШИН: Ни тени сомнения
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 4774
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 13.09.17 - 12:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гость:
Ты погляди-ка, одним выстрелом трех зайцев.

или за тремя зайцами погонятся, ни одного не поймают.

Цитата:
Trueman4400:
Что сложного?

в предложенном варианте тексты будут не читаемы! Получится Qazaqsha abrakadabra... ведь при виде латинских букв у всех кто хоть немного знаком с английским языком срабатывает произношение согласно ему, но никак не казахского языка с кучей специфических звуков, которые просто вычеркнули. К тому же сразу пренебрегается закон сингармонизма, которому, одному из первых и главных, учат в школе. Произойдёт простая замена символов без всяких правил.
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§ Trueman4400
Re: Евгений ШИБАРШИН: Ни тени сомнения
Trueman4400


(Пользователи)
Сообщений: 16
Регистрация: 12.01.16
Отправлено: 13.09.17 - 13:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:

Навык, друг мой , виртуальный никто еще не отменял, водителю, впервые севшим за руль кажется, что это очень трудно. Но потом формируется навык, который в скором времени становится бессознательным.
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§ Валентин
Re: Евгений ШИБАРШИН: Ни тени сомнения
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6708
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 13.09.17 - 13:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
Получится Qazaqsha abrakadabra... ведь при виде латинских букв у всех кто хоть немного знаком с английским языком срабатывает произношение согласно ему, но никак не казахского языка с кучей


Это дело десятое, кто немного знаком с английским языком как нибудь осилит.

Реформа делает большинство населения просто напросто неграмотными, которым придётся приложить серьёзные усилия чтобы научиться снова грамотно читать и писать.

Это при фактически отсутствии литературы на латинице.
Тут вон пишут, что на реформу заложено 600 млн. тенге.
С серьёзным видом обсуждают.
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Рыжая
Re: Евгений ШИБАРШИН: Ни тени сомнения




Отправлено: 13.09.17 - 13:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У нас же основа есть,а мы должны всю жизнь учиться чему-то новому,так проявляется саморазвитие!

Гость
Евгений ШИБАРШИН: Ни тени сомнения




Отправлено: 13.09.17 - 13:06
Комментарий проходит проверку.

Гость
Евгений ШИБАРШИН: Ни тени сомнения




Отправлено: 13.09.17 - 13:09
Комментарий проходит проверку.

Гость
Евгений ШИБАРШИН: Ни тени сомнения




Отправлено: 13.09.17 - 13:14
Комментарий проходит проверку.

Гость
Евгений ШИБАРШИН: Ни тени сомнения




Отправлено: 13.09.17 - 13:15
Комментарий проходит проверку.
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