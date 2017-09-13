Цитата: yudjin:

Получится Qazaqsha abrakadabra... ведь при виде латинских букв у всех кто хоть немного знаком с английским языком срабатывает произношение согласно ему, но никак не казахского языка с кучей



Это дело десятое, кто немного знаком с английским языком как нибудь осилит.



Реформа делает большинство населения просто напросто неграмотными, которым придётся приложить серьёзные усилия чтобы научиться снова грамотно читать и писать.



Это при фактически отсутствии литературы на латинице.

Тут вон пишут, что на реформу заложено 600 млн. тенге.

С серьёзным видом обсуждают.