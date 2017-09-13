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§ NG.kz
Заседание по делу Изалдиной отложили из-за плохого самочувствия одного из подсудимых
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 29605
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 13.09.17 - 12:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сегодня, 13 сентября, должно было начаться главное судебное разбирательство по делу заведующей отделением Костанайской областной психбольницы Зауреш Изалдиной. Однако его отложили по ходатайству одного из подсудимых - Виктора КОДАТЕНКО.
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пэтриот
Re: Заседание по делу Изалдиной отложили из-за плохого...




Отправлено: 13.09.17 - 12:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Заказ на Койшина, согласно обвинительному заключению, клиллеры не выполнили, поскольку не смогли выяснить его адрес.

Может они действительно болеют и правильно состоят на учете? У нас не Нью-Йорк , некоторых людей по ,,десять раз на дню,, увидишь. А тут адрес не нашли. Странно это, может не хотели? Хотя навряд ли

Читатель 1
Re: Заседание по делу Изалдиной отложили из-за плохого...




Отправлено: 13.09.17 - 13:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Может её лучше в "клетку" посадить? (мало ли, психиатр всё-таки, тоже может "глюкнуть")) с кем поведёшься....
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