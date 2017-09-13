Цитата: Заказ на Койшина, согласно обвинительному заключению, клиллеры не выполнили, поскольку не смогли выяснить его адрес.

Может они действительно болеют и правильно состоят на учете? У нас не Нью-Йорк , некоторых людей по ,,десять раз на дню,, увидишь. А тут адрес не нашли. Странно это, может не хотели? Хотя навряд ли