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§ NG.kz
В Костанае нашли пропавшего 2 сентября Жасулана Шарипова
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 29605
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 13.09.17 - 12:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
- В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Южного отдела полиции УВД г.Костаная установлено местонахождение без вести пропавшего Шарипова Жасулана Абылгазыевича 1994 г.р., - сообщили в пресс-службе ДВД.
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§ Vital
Re: В Костанае нашли пропавшего 2 сентября Жасулана Шарипова
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4664
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 13.09.17 - 12:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хорошо. Вот и женщина найдется. В соседней ветке. . парню порку . знакомым 15 суток. Подонки. Город ищет а они улыбаются.
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