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≡ 25 букв будет в новом казахском алфавите - разработчики		Новые сообщения • Поиск
 
 
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Страница 17 из 17«1...151617
§ NG.kz
25 букв будет в новом казахском алфавите - разработчики
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29605
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 11.09.17 - 11:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Создание настоящего проекта алфавита в первую очередь учитывало звуковую систему казахского языка. В результате предлагаемый алфавит состоит из 25 знаков. За основу был взят такой принцип: одна буква - один звук, одна буква - два звука и один звук система диграфа.
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§ Ваш земляк
Re: 25 букв будет в новом казахском алфавите - разработчики
Ваш земляк


(Пользователи)
Сообщений: 1229
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 13.09.17 - 11:03
Комментарий удален модератором.
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§ Медный
Re: 25 букв будет в новом казахском алфавите - разработчики
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 373
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 13.09.17 - 11:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования

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§ Ваш земляк
Re: 25 букв будет в новом казахском алфавите - разработчики
Ваш земляк


(Пользователи)
Сообщений: 1229
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 13.09.17 - 11:42
Комментарий удален модератором.
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Маркс
Re: 25 букв будет в новом казахском алфавите - разработчики




Отправлено: 13.09.17 - 12:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
Помня, что банкоматы не выдают более 40 купюр за раз - да, зарплата у меня около 1,6 млн тенге в месяц, не считая периодических подработок и частных заказов.

- Доктор, а у Наполеона зарплата 1,6 млн.
- А у Вас сколько?
- 60 тысяч.
- Так Вы же у нас работаете, а не лечитесь!

Сергей
Re: 25 букв будет в новом казахском алфавите - разработчики




Отправлено: 13.09.17 - 12:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
прошу вас помогите, одно не могу понять кирилица для Русских осталась, переводят только Казахский на латиницу, документы будут менять по истечению сроков, ответы госорганов так же по прежнему будут давать на языке обращения, границы безвизовые, запрета языкам народов Казахстана нет нет что лично может угрожать моему будущему и будущих моих детей, объясните мне кто может, а то как то все так тревожно говорят я ничего не пойму, к чему готовиться к хорошему или плохому? сам я метис не Русский и не Казах Советский.

+36
Re: 25 букв будет в новом казахском алфавите - разработчики




Отправлено: 13.09.17 - 12:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гость:
Да ну? Ну а как же обязаловка в школах, колледжах и вузах? Как же обязаловка во всех гос.учреждениях?
Или для русскоязычных оставят изучать на кириллице?

какая обязаловка поступать в колледжи и вузы на Казахском языке или при поступлении на гослужбу госслужащи обязан знать язык, было бы странно если в каком нибудь Российском учреждении работал человек не знающий Русского языка, вам это не странно? как же он будет руководить народом не зная его языка? ни когда ни разу не видел, что бы кого то заставляли, вы это где то видели?

§ Змея Подколодная
Re: 25 букв будет в новом казахском алфавите - разработчики
Змея Подколодная


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 343
Регистрация: 02.07.13
Отправлено: 13.09.17 - 12:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
так тревожно говорят я ничего не пойму, к чему готовиться

Готовьтесь к хорошему! Впереди светлое будущее!)
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§ Vital
Re: 25 букв будет в новом казахском алфавите - разработчики
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4664
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 13.09.17 - 12:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Змея Подколодная:

Не очкуй. Гавно не тонет. Будет постояно барахтотся и мечтать о светлом будущем. Как то так😮
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Бывалый
Re: 25 букв будет в новом казахском алфавите - разработчики




Отправлено: 13.09.17 - 12:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
житель севера:
очень неудачный пример

И чем же он неудачен?
Тем, что у тебя против этих фактов нет аргументов? )))))))))
Ну да, это печаль, несомненно... )))))))))))

Бывалый
Re: 25 букв будет в новом казахском алфавите - разработчики




Отправлено: 13.09.17 - 12:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Я один сразу прочитал это как "майнинг"?

Наверное - да.
У кого что болит...
Я как-то сходу прочитал "менiн"

§ Vital
Re: 25 букв будет в новом казахском алфавите - разработчики
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4664
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 13.09.17 - 12:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сергей:

Серега ты не далек. Учи китайский , не прогодаешь.100%.
Если серьезно . учи английский. Мои товарищи в америке не плохо зарабатывают. 3-4легко простыми трудягами. Ну дело ваше. Можете и казлатин учить может тоже поможет. Бабло пилить.
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§ Валентин
Re: 25 букв будет в новом казахском алфавите - разработчики
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6708
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 13.09.17 - 12:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Это, как мне кажется, натяжка. Автор руководствуется простым транслитом, а, меж тем, будут же правила орфографии и ничто не помешает там закрепить наличие буквы К перед H: Askhana, Namazkhana.


Это не натяжка, это указание на неоднозначность предлагаемого алфавита.
Закрепить ряд исключений в орфографии, разумеется, можно.
И потом объяснять детям: вот тут пишется так, а вот тут так, и не пытайтесь это понять, просто запомните.
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Димаш
Re: 25 букв будет в новом казахском алфавите - разработчики




Отправлено: 13.09.17 - 13:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Зритель:
На форуме же есть казахи. Скажите честно. Оно вам это надо? Бывалый и вчк не к вам вопрос.

конечно надо, после 14 года тем более, нет доверия.

Гость
25 букв будет в новом казахском алфавите - разработчики




Отправлено: 13.09.17 - 13:11
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