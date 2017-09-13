Цитата: Бывалый:

А какой смысл тянуть кота за яйки?

Раньше сядешь - раньше выйдешь.

Дорогу осилит идущий, а не вечно собирающийся в путь

Это всё поговорки о том, что нужно начинать а не о скором решении вопроса.

Снова манипулятивные высказывания от вас

Любое дело, требует подготовки. а! вспомнил, в туалет сходить можно без подготовки подготовь бумагу и "в путь"



[Исправлено: Медный, 13.09.2017 - 10:11]