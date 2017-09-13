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§ NG.kz
Евгений ШИБАРШИН: Ни тени сомнения
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29598
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 13.09.17 - 08:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Разговор у парламентариев пошел не о том, удастся ли этим набором букв передать все звуковое разнообразие казахского языка. Это тема для лингвистов. Депутат предпочли убеждать друг друга в необходимости этой реформы.
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§ сайлау курманов
Re: Евгений ШИБАРШИН: Ни тени сомнения
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2110
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 13.09.17 - 08:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
могли бы и не торопиться кто их гонит
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Бывалый
Re: Евгений ШИБАРШИН: Ни тени сомнения




Отправлено: 13.09.17 - 09:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:
могли бы и не торопиться

А какой смысл тянуть кота за яйки?
Мусолить можно долго-долго, но толку от этого не будет.
Раньше сядешь - раньше выйдешь.
Дорогу осилит идущий, а не вечно собирающийся в путь.

Гость
Евгений ШИБАРШИН: Ни тени сомнения




Отправлено: 13.09.17 - 09:53
Комментарий проходит проверку.

Гость
Евгений ШИБАРШИН: Ни тени сомнения




Отправлено: 13.09.17 - 09:55
Комментарий проходит проверку.

Гость
Евгений ШИБАРШИН: Ни тени сомнения




Отправлено: 13.09.17 - 10:03
Комментарий проходит проверку.

Гость
Евгений ШИБАРШИН: Ни тени сомнения




Отправлено: 13.09.17 - 10:05
Комментарий проходит проверку.

Гость
Евгений ШИБАРШИН: Ни тени сомнения




Отправлено: 13.09.17 - 10:07
Комментарий проходит проверку.

* Медный
Re: Евгений ШИБАРШИН: Ни тени сомнения
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 365
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 13.09.17 - 10:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
А какой смысл тянуть кота за яйки?
Раньше сядешь - раньше выйдешь.
Дорогу осилит идущий, а не вечно собирающийся в путь

Это всё поговорки о том, что нужно начинать а не о скором решении вопроса.
Снова манипулятивные высказывания от вас
Любое дело, требует подготовки. а! вспомнил, в туалет сходить можно без подготовки ;-) :lol: подготовь бумагу и "в путь" :lol:

[Исправлено: Медный, 13.09.2017 - 10:11]
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Гость
Евгений ШИБАРШИН: Ни тени сомнения




Отправлено: 13.09.17 - 10:08
Комментарий проходит проверку.

Гость
Евгений ШИБАРШИН: Ни тени сомнения




Отправлено: 13.09.17 - 10:10
Комментарий проходит проверку.

Гость
Евгений ШИБАРШИН: Ни тени сомнения




Отправлено: 13.09.17 - 10:12
Комментарий проходит проверку.

Гость
Евгений ШИБАРШИН: Ни тени сомнения




Отправлено: 13.09.17 - 10:13
Комментарий проходит проверку.

* Медный
Re: Евгений ШИБАРШИН: Ни тени сомнения
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 365
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 13.09.17 - 10:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:

Кстати, как вы тут заявляете, вы программист, "ну просто от Бога". Что скажете о написании программ и планировании ( определение цели и задач, проработке деталей, прогнозировании результата)? Тоже главное начать, а там как процесс пойдёт, жидко али с усилиями :-)
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