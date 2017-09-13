юля Re: Остановка «по требованию» 5 мкр. #1







Отправлено: - 09:06 Ничего удивительного.На остановке "Центральный рынок" ,где останавливается 22 автобус и едет в сторону центра тоже нет ничего.Остановка есть,но даже лавочки нет,не говоря о крытом павильоне.Идешь с рынка с сумками и когда сухо,хоть на землю их можно поставить в ожидании автобуса,а вот когда грязь ,то хоть на шею вешай.Наши градоправители за продуктами не ходят пешком,а не мешало бы пройтись,посмотреть каково людям.