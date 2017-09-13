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§ NG.kz
Остановка «по требованию» 5 мкр.
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29598
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 13.09.17 - 09:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
5 мкр. остановка «по требованию», в направлении центра города отсутствует остановочный павильон.
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юля
Re: Остановка «по требованию» 5 мкр.




Отправлено: 13.09.17 - 09:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ничего удивительного.На остановке "Центральный рынок" ,где останавливается 22 автобус и едет в сторону центра тоже нет ничего.Остановка есть,но даже лавочки нет,не говоря о крытом павильоне.Идешь с рынка с сумками и когда сухо,хоть на землю их можно поставить в ожидании автобуса,а вот когда грязь ,то хоть на шею вешай.Наши градоправители за продуктами не ходят пешком,а не мешало бы пройтись,посмотреть каково людям.

светлана
Re: Остановка «по требованию» 5 мкр.




Отправлено: 13.09.17 - 09:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
аналогичная картина наблюдается по улице Карбышева.НА остановке"камаз -центр" что в сторону автовокзала-На этой остановке никто не заходит и не выходит.за то на противоположной стороне
напротив гостиницы "виват" на кусочке земли стоят люди и в дождь и снег и ветер

Гость
Остановка «по требованию» 5 мкр.




Отправлено: 13.09.17 - 09:48
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