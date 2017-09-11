25 букв будет в новом казахском алфавите - разработчики
Я робот
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Сообщений: 29598
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 11.09.17 - 11:54
Создание настоящего проекта алфавита в первую очередь учитывало звуковую систему казахского языка. В результате предлагаемый алфавит состоит из 25 знаков. За основу был взят такой принцип: одна буква - один звук, одна буква - два звука и один звук система диграфа. Читать новость
На самом деле смешно наблюдать за попытками людей не владеющих казахским языком или владеющем на уровне базарной хабалки, защитить инициативу таких же недалеких людей перевести алфавит на латиницу. Вы представляете какой эпический бардак грядет? Боюсь это окончательно убьёт и без того непопулярный язык. Казахский не является ни языком межнационального общения, ни техническим, это просто бытовой национальный атрибут, типа корпешки, тюбетейки итд, так что ничего страшного в экспериментах над ним я не вижу.
[Исправлено: Тимур Гафуров, 13.09.2017 - 09:41]
Гость
25 букв будет в новом казахском алфавите - разработчики
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