Цитата: +36:

тебя же ни кто не понуждает учиться на латинице, если где то и не сможешь прочитать или написать

Да ну? Ну а как же обязаловка в школах, колледжах и вузах? Как же обязаловка во всех гос.учреждениях?

Или для русскоязычных оставят изучать на кириллице? Цитата: +36:

народ у нас добрый Цитата:

Да! Об этом во всех газетах пишут, по хабару рассказывают... Только в русском языке понятие доброта совсем другое, чем у тебя!

Цитата: +36:

лучше молись чтоб Елбасы не ушел, а то и переход на Казахский язык может ускориться.

Все в руках Всевышнего, и не тебе озвучивать его волю! Да! Об этом во всех газетах пишут, по хабару рассказывают... Только в русском языке понятие доброта совсем другое, чем у тебя!Цитата:Все в руках Всевышнего, и не тебе озвучивать его волю! народ у нас добрый Цитата: