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≡ 25 букв будет в новом казахском алфавите - разработчики		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
25 букв будет в новом казахском алфавите - разработчики
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29598
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 11.09.17 - 11:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Создание настоящего проекта алфавита в первую очередь учитывало звуковую систему казахского языка. В результате предлагаемый алфавит состоит из 25 знаков. За основу был взят такой принцип: одна буква - один звук, одна буква - два звука и один звук система диграфа.
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§ Горожанин_kst
Re: 25 букв будет в новом казахском алфавите - разработчики
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 827
Регистрация: 06.10.16
Отправлено: 13.09.17 - 09:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
+36:

))))
Я плакалъ))))
Алпамыс, иди в школу)
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Бывалый
Re: 25 букв будет в новом казахском алфавите - разработчики




Отправлено: 13.09.17 - 09:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Автор руководствуется простым транслитом

Заметь - не только он.
Но еще и многие другие, прикидывающиеся умными. ))

* Victor Yang
Re: 25 букв будет в новом казахском алфавите - разработчики
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 9240
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 13.09.17 - 09:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Хохол:
Он слышал , он думает .

Вот тебе краткая информация про выборки и опросы:
http://works.doklad.ru/view/KFnuD21LBos/29.html
Цитата:
Хохол:
Любого останови на улице , и от имени государства (при этом записав ФИО опрашиваемого )

Это уже ошибка - запрашивать данные.
Цитата:
Хохол:
кроме бормотания про положительное и полезное , ничего другого не услышишь

Цитата:
Хохол:
официальный опрос например учителей (каждого , поимённо и публично ) покажет что они мечтают выписывать ещё больше газет , которые им навязывают

С чего ты это взял? Ты не путай опросы и формирование общественного мнения.
Цитата:
Хохол:
Тогда чё вы брыкаетесь и сопротивляетесь всем этим нововведениям и изменениям ?

А это какое отношение имеет к опросам? У тебя каша в голове.
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Гость
Re: 25 букв будет в новом казахском алфавите - разработчики




Отправлено: 13.09.17 - 09:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
+36:
тебя же ни кто не понуждает учиться на латинице, если где то и не сможешь прочитать или написать

Да ну? Ну а как же обязаловка в школах, колледжах и вузах? Как же обязаловка во всех гос.учреждениях?
Или для русскоязычных оставят изучать на кириллице? Цитата:
+36:
народ у нас добрый Цитата:

Да! Об этом во всех газетах пишут, по хабару рассказывают... Только в русском языке понятие доброта совсем другое, чем у тебя!
Цитата:
+36:
лучше молись чтоб Елбасы не ушел, а то и переход на Казахский язык может ускориться.

Все в руках Всевышнего, и не тебе озвучивать его волю!

Меркурий
Re: 25 букв будет в новом казахском алфавите - разработчики




Отправлено: 13.09.17 - 09:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На самом деле смешно наблюдать за попытками людей не владеющих казахским языком или владеющем на уровне базарной хабалки, защитить инициативу таких же недалеких людей перевести алфавит на латиницу. Вы представляете какой эпический бардак грядет? Боюсь это окончательно убьёт и без того непопулярный язык. Казахский не является ни языком межнационального общения, ни техническим, это просто бытовой национальный атрибут, типа корпешки, тюбетейки итд, так что ничего страшного в экспериментах над ним я не вижу.

[Исправлено: Тимур Гафуров, 13.09.2017 - 09:41]

Гость
25 букв будет в новом казахском алфавите - разработчики




Отправлено: 13.09.17 - 09:43
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* Змея Подколодная
Re: 25 букв будет в новом казахском алфавите - разработчики
Змея Подколодная


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 342
Регистрация: 02.07.13
Отправлено: 13.09.17 - 09:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
иностранцам будет полегче адаптироваться у нас

Уже третий раз слышу про иностранцев?))) Где они?) Планируется массовый приезд?) А откуда едут? На ПМЖ наверно к нам рванули) Из Америки? Может шведы едут?)))
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§ Алиса
Re: 25 букв будет в новом казахском алфавите - разработчики
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3636
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 13.09.17 - 09:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Котя,а на русский можете перевести?
Это слово...

ну как бы могу только варианты с интернета предложить: :oops:
Цитата:
Это казахское слово, переводится как: не утолен или не согласен

Цитата:
Это казахское слово что в переводе означает из за того что не был удовлетворен

https://otvet.mail.ru/question/70623378
Цитата:
Это довольно трудно интерпретировать, но дословно примерно так "Вы были бы недовольны меньшим".

https://znanija.com/task/24942738
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* Victor Yang
Re: 25 букв будет в новом казахском алфавите - разработчики
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 9240
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 13.09.17 - 09:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Змея Подколодная:
А откуда едут? На ПМЖ наверно к нам рванули) Из Америки? Может шведы едут?)))

Подожди-подожди. Вот после 2025 года будет сплошной поток оралманов из США, ЕС и Японии - любой найдёт в себе казахские корни. :lol: :lol: :lol:
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Гость
25 букв будет в новом казахском алфавите - разработчики




Отправлено: 13.09.17 - 09:52
Комментарий проходит проверку.

Гость
25 букв будет в новом казахском алфавите - разработчики




Отправлено: 13.09.17 - 09:55
Комментарий проходит проверку.

Гость
25 букв будет в новом казахском алфавите - разработчики




Отправлено: 13.09.17 - 09:57
Комментарий проходит проверку.

Гость
25 букв будет в новом казахском алфавите - разработчики




Отправлено: 13.09.17 - 10:09
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