Vital Re: Флуд и оффтопик часть 3 #6486





(Полноправные пользователи) Сообщений: 4652

Регистрация: 09.02.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 03:08 Икар. Там короче передай привет Ларисе. Я там гулял на красной ул. вашей. Лахматый.короче жара стоит. Я шел на север. С право парихмакерская. Там еще на первой ткани продают. На втором тупо женское. Я им говорю я приезжий на под машинку то без всякой насадки. Жарко. Ок? Лариса окей. . Ларисе привет. Она меня помнит. Виталика с костаная. Она кв мне потом сняла на сутки. Потом я как джентлемен ушел. Я в вашем знаменском жил. Один день. . класс. Потом поехал в геленджик. Кстати ступил. Там от джубге когда едешь в сторону геленджика там с лево . какието памятники . вроде типа с камни с дырками. Мне в лом было лазить. Не журналист я . я хочу в геленджик)))). Природа обалденая. Я там у вас порыбачил с мужиками местными. Они мне удачку выделили . это было в прошлом году. Завидую тебе. Там много че есть посмотреть.