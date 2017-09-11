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§ NG.kz
25 букв будет в новом казахском алфавите - разработчики
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29595
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 11.09.17 - 11:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Создание настоящего проекта алфавита в первую очередь учитывало звуковую систему казахского языка. В результате предлагаемый алфавит состоит из 25 знаков. За основу был взят такой принцип: одна буква - один звук, одна буква - два звука и один звук система диграфа.
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§ Валентин
Re: 25 букв будет в новом казахском алфавите - разработчики
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6706
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 13.09.17 - 01:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А вот пишут в фейсбуке пораженцы и непатриоты:

Евгений Дробязко добавил 2 новых фото.
11 сентября в 15:31 · Almaty Region, Алма-Ата ·
Немного о том, что нас может ждать.

Ә - ae, Ө - oe, Ү - ue, Ң - ng, Ғ - gh, Ч - ch, Ш - sh, Ж – zh, У – w…

У меня вопрос к разработчикам! Если их вариант примут, то как быть, например, в таких случаях:

Звуки Х и h вы предлагаете обозначать одной буквой – H/h. Но это же разные звуки, хотя и похожи. А вот I и И, которые вы тоже заводите под одну букву, совершенно разные же по звучанию. Да и бывает, что идут вслед друг за другом. LATYN AELIPBIINING UELGISI!!! Это так надо будет писать ЛАТЫН ӘЛІПБИІНІҢ ҮЛГІСІ???

А вот целую букву С мы отдаем на обозначение Ц и Ч (в сочетании с h), вто время, когда таких слов раз-два и обчёлся, да и не казахские они вовсе.

Зато есть вот что:
Асхана – Ashana. По предлагаемому алфавиту следует читать аШана, не так ли?

Или вот Намазхана – Namazhana. Тот же самый принцип – намаЖана.

Вот такая несладкая участь у буквы h. Где-то она самостоятельный звук обозначает, а где-то стоит для того, чтобы в паре с другой буквой обозначать третий звук. Буква е тоже. Koekoenister – көкөністер…

Аналогично и с буквой g. В сочетании с h она дает ғ (gh), а в сочетании с n – ң (ng). Теперь представьте, как будем писать слово аңғару. Что-то вроде anggharw! Это как вообще? Әңгіме – aenggime! Kuelaeshting kuejewi – Күләштің күйеуі… Zhylqyshy – жылқышы…Twghan kueningmen - туған күніңмен...

Про то что У хотят заменить на W вообще отдельная тема. Wlanw!!! Кто из иностранцев догадается, что это улану?
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§ Vital
Re: 25 букв будет в новом казахском алфавите - разработчики
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4652
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 13.09.17 - 01:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Валентин. Ты как ребенок. Да не кому это не нужно. Это нужно только тем кто в теме(деньги) . Пусть не обижаются " патриоты". Но когда елбасы уйдет ,это все прикратится. Если нет..... Удачи.
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