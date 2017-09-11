Валентин Re: 25 букв будет в новом казахском алфавите - разработчики #210





(Уважаемые пользователи) Сообщений: 6706

Регистрация: 23.12.06 (Уважаемые пользователи) Отправлено: - 01:34 А вот пишут в фейсбуке пораженцы и непатриоты:



Евгений Дробязко добавил 2 новых фото.

11 сентября в 15:31 · Almaty Region, Алма-Ата ·

Немного о том, что нас может ждать.



Ә - ae, Ө - oe, Ү - ue, Ң - ng, Ғ - gh, Ч - ch, Ш - sh, Ж – zh, У – w…



У меня вопрос к разработчикам! Если их вариант примут, то как быть, например, в таких случаях:



Звуки Х и h вы предлагаете обозначать одной буквой – H/h. Но это же разные звуки, хотя и похожи. А вот I и И, которые вы тоже заводите под одну букву, совершенно разные же по звучанию. Да и бывает, что идут вслед друг за другом. LATYN AELIPBIINING UELGISI!!! Это так надо будет писать ЛАТЫН ӘЛІПБИІНІҢ ҮЛГІСІ???



А вот целую букву С мы отдаем на обозначение Ц и Ч (в сочетании с h), вто время, когда таких слов раз-два и обчёлся, да и не казахские они вовсе.



Зато есть вот что:

Асхана – Ashana. По предлагаемому алфавиту следует читать аШана, не так ли?



Или вот Намазхана – Namazhana. Тот же самый принцип – намаЖана.



Вот такая несладкая участь у буквы h. Где-то она самостоятельный звук обозначает, а где-то стоит для того, чтобы в паре с другой буквой обозначать третий звук. Буква е тоже. Koekoenister – көкөністер…



Аналогично и с буквой g. В сочетании с h она дает ғ (gh), а в сочетании с n – ң (ng). Теперь представьте, как будем писать слово аңғару. Что-то вроде anggharw! Это как вообще? Әңгіме – aenggime! Kuelaeshting kuejewi – Күләштің күйеуі… Zhylqyshy – жылқышы…Twghan kueningmen - туған күніңмен...



Про то что У хотят заменить на W вообще отдельная тема. Wlanw!!! Кто из иностранцев догадается, что это улану?