/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ 25 букв будет в новом казахском алфавите - разработчики		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
Страница 14 из 15«1...12131415»
§ NG.kz
25 букв будет в новом казахском алфавите - разработчики
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29595
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 11.09.17 - 11:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Создание настоящего проекта алфавита в первую очередь учитывало звуковую систему казахского языка. В результате предлагаемый алфавит состоит из 25 знаков. За основу был взят такой принцип: одна буква - один звук, одна буква - два звука и один звук система диграфа.
Читать новость

* Валентин
Re: 25 букв будет в новом казахском алфавите - разработчики
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6706
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 12.09.17 - 22:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Злые мы здесь, нечюткие

Не даём похвастаться честно заработанными деньгами, цинично пользуемся в том числе тем, что построено на его налоги(
Профайл

Хохол
Re: 25 букв будет в новом казахском алфавите - разработчики




Отправлено: 12.09.17 - 22:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Змея Подколодная:
а вот потом уже и опрос запиливайте, уважаемый Хохол)))

Мечтает запилить опрос уважаемый (Администрацией) Валентин . Приведя в пример Украину . При этом не в даваясь в подробности кто проводил этот самый опрос , и кто на него отвечал . Уже давно надо перестать испытывать иллюзий по поводу значимости и важности своего присутствия в чужой по культуре и истории стране и принимать все изменения и нововведения как неизбежное и должное . Брыкание и бодание ни к чему хорошему не приведёт . Как здесь уже на форуме было сказана хорошая мысль , историю пишут победители . И у каждого есть выбор , или принимать эту историю , или променять её на другую , переехав . По крайне мере право выбора ни кто не отменял .

* Валентин
Re: 25 букв будет в новом казахском алфавите - разработчики
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6706
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 12.09.17 - 22:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Хохол:
Уже давно надо перестать испытывать иллюзий по поводу значимости и важности своего присутствия в чужой по культуре и истории стране и принимать все изменения и нововведения как неизбежное и должное .


Да, ведь все животные равны, но у некоторых ровнее.
И длиннее.
Профайл

§ Victor Yang
Re: 25 букв будет в новом казахском алфавите - разработчики
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 9237
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 12.09.17 - 23:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Хохол:
этом не в даваясь в подробности кто проводил этот самый опрос , и кто на него отвечал .

Ты бы сначала изучил основы социологии, комбинаторики и статистики - эти вопросы сами собой бы и отпали.
Я слышал историю об одной ошибке социологи чешской. В начале 20 века провели опрос перед какими-то выборами. И по результатам, значительный был перевес у кандидата номер 1. Но по результатам выборов выиграл кандидат номер 2.
Когда начали разбираться, выяснилось что опрос проводился по телефону, а телефоны в то время были только у состоятельных людей, которые, в большинстве, поддерживали кандидата номер 1. То есть, не были учтены все слои населения. Я думаю, за 100 лет методики проведения опросов все больше совершенствовались для исключения ошибок. И твои вопросы сродни детскому "а почему, если Земля круглая, люди не ходят вверх ногами и не падают".

[Исправлено: Victor Yang, 12.09.2017 - 23:44]
Профайл

elektron
Re: 25 букв будет в новом казахском алфавите - разработчики




Отправлено: 12.09.17 - 23:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Хохол:
Уже давно надо перестать испытывать иллюзий по поводу значимости и важности своего присутствия в чужой по культуре и истории стране и принимать все изменения и нововведения как неизбежное и должное .


Это про какие иллюзии, стесняюсь спросит речь? И почему в чужой по культуре и истории стране, в которой не одно поколение разных национальностей выросло? Ваши "изменения" знамо где, мы уже все посмотрели. Что изменилось от революции кострюлеголовых и что стало лучше, кто выиграл? Налицо! Такое ощущение, тут ещё хватает неадекватов. Выбор есть всегда, даже когда его нет, есть выбор точки зрения и перспективы. Но когда тебе просто показывают своими действиями и говорят, что ты здесь не желателен. Это уже не выбор, а принуждение к переезду и в первую очередь заботой о будущем детей.

§ Алиса
Re: 25 букв будет в новом казахском алфавите - разработчики
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3635
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 12.09.17 - 23:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ой, и вот чудесная новость:
600 млн тенге выделят в Казахстане для перехода на латиницу
http://newtimes.kz/ekonomika/item/58817-600-mln-tenge-vydelyat-v-kazakhstane-dlya-perekhoda-na-latinitsu
Профайл

elektron
Re: 25 букв будет в новом казахском алфавите - разработчики




Отправлено: 12.09.17 - 23:49
Комментарий удален модератором.

Бывалый
Re: 25 букв будет в новом казахском алфавите - разработчики




Отправлено: 12.09.17 - 23:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин:
с такими невероятными доходами

Что в них невероятного-то?
Нормальный доход для айти отрасли.
ПМ-ы коллеги получают лям-лямдвести, нормальные чистые ява-прогеры - 600-800, пхпшники от 250 до 500, аналитики по разному в зависимости от умений и многозадачности - от 200 и до 700 могут поднять если ведущий на большом проекте, всякая шушера типа тестеров - те мизер от 150 джуны и до 500-600 автотестеры.
Что ты увидел нквероятного в доходе 1.6 ляма для пишущего арха - мне совершенно неясно.

* Медный
Re: 25 букв будет в новом казахском алфавите - разработчики
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 363
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 12.09.17 - 23:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Мукан:
рекомендую посмотрите на ютубе Казахстан переходит на латиницу
Leon Trotsky

посмотрите тематику его видео и всё станет понятно
Профайл

§ drakon
Re: 25 букв будет в новом казахском алфавите - разработчики
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11906
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 12.09.17 - 23:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Алиса:
600 млн тенге выделят в Казахстане для перехода на латиницу

И этого хватит?... :lol: :oops:
Профайл

§ Vital
Re: 25 букв будет в новом казахском алфавите - разработчики
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4650
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 13.09.17 - 00:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мне как то по фиг на это... Есть на форуме историки,экономисты? Профи. Грамотные профи.Есть один вопрос1.
Есть на планете земля страна , где в вовремя кризиза когда люди выживают кто как может,кто валит , кто ворует. Строят мутные экспо. Алфавит мутят. Когда сами казахи не могут понять зачем. Как русским это понять?
Профайл

§ drakon
Re: 25 букв будет в новом казахском алфавите - разработчики
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11906
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 13.09.17 - 00:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Алиса:
Упущение разработчики алфавита допустили с

А как будет имя Лиля? А может она Лилия?... :lol:
Профайл

§ drakon
Re: 25 букв будет в новом казахском алфавите - разработчики
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11906
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 13.09.17 - 00:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Алиса:
А вот так будет выглядеть самое длинное казахское слово "қанағаттандырылмағандықтарыңыздан" -

Котя,а на русский можете перевести?
Это слово... :lol:
Профайл

Гость
25 букв будет в новом казахском алфавите - разработчики




Отправлено: 13.09.17 - 00:21
Комментарий проходит проверку.

* Валентин
Re: 25 букв будет в новом казахском алфавите - разработчики
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6706
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 13.09.17 - 00:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
Что ты увидел нквероятного в доходе 1.6 ляма для пишущего арха - мне совершенно неясно.


Я над тобой смеюсь, серьёзный ты наш арх :)
Профайл
Ответить 
Страница 14 из 15«1...12131415»
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Перед отправкой сообщения, ознакомьтесь с полным текстом Правил.
Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]
Защитный код:

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 22, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 21
Зарегистрированные пользователи: Валентин

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
 
Номера телефонов города Костанай
 
 
Авторизация
Реклама
 
 
 

Сейчас на сайте
Гостей: 62
Пользователей: 1
Всего: 63

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2017
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2017
^ Наверх