Цитата: Икар:

ты же супер прог как я понимаю?

Да вроде пока никто не жаловался на мои произведения.

Чо хотел?

В Крас к тебе не поеду, не зови.

Там у вас из работы про мою душу и профиль только центр разработки Магнита, да и тот тюрьма народов...