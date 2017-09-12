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§ Икар
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Икар


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4419
Регистрация: 07.04.12
Отправлено: 12.09.17 - 16:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:

Ты (простынь) , ты же супер прог как я понимаю?
Профайл

Бывалый
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 12.09.17 - 19:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Икар:
ты же супер прог как я понимаю?

Да вроде пока никто не жаловался на мои произведения.
Чо хотел?
В Крас к тебе не поеду, не зови.
Там у вас из работы про мою душу и профиль только центр разработки Магнита, да и тот тюрьма народов...

Медный 1
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 12.09.17 - 19:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Братья, где вы?

программист
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 12.09.17 - 20:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
Да вроде пока никто не жаловался на мои произведения.
Чо хотел?


катриджи менять, это не ты их сделал.
если че..

Бывалый
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 12.09.17 - 23:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
программист:
катриджи менять

Картриджи менять он сам и меняет - икар у нас по жызни одмин: большой, бородатый и в свитере.
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