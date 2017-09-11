Цитата: Хохол:

Уже давно надо перестать испытывать иллюзий по поводу значимости и важности своего присутствия в чужой по культуре и истории стране и принимать все изменения и нововведения как неизбежное и должное .



Это про какие иллюзии, стесняюсь спросит речь? И почему в чужой по культуре и истории стране, в которой не одно поколение разных национальностей выросло? Ваши "изменения" знамо где, мы уже все посмотрели. Что изменилось от революции кострюлеголовых и что стало лучше, кто выиграл? Налицо! Такое ощущение, тут ещё хватает неадекватов. Выбор есть всегда, даже когда его нет, есть выбор точки зрения и перспективы. Но когда тебе просто показывают своими действиями и говорят, что ты здесь не желателен. Это уже не выбор, а принуждение к переезду и в первую очередь заботой о будущем детей.