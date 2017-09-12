07iitra Re: Движение по дорожному кольцу в Костанае временно перекроют в... #34







Отправлено: - 23:28 Цитата: Хохол:

Нехорошо использовать ник человека , который в прошлом этот самый ник заработал кровью и потом . По крайне мере об 0.7 воспоминания как о умной и начитанной личности .

в жизни всегда есть место деградациям и метамарфозам... и связанными с ними девальвациями преобретённых ценностей... в том числе и ума,и начитанности,и чести,и совести...

вот например щас Кейке-Батыр,ум,честь и совесть эпохи стал. а раньше был дедушка Ленин....