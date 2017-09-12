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≡ Движение по дорожному кольцу в Костанае временно перекроют в связи с открытием памятника Тархану Шакшак Жанибеку		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Движение по дорожному кольцу в Костанае временно перекроют в связи с открытием памятника Тархану Шакшак Жанибеку
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 29595
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 12.09.17 - 15:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как сообщает пресс-служба акимата Костаная, в связи с торжественным открытием памятника в четверг, 14 сентября, с 11.30 до 12.30 будет перекрыто движение по транспортному кольцу Карбышева-Уральская.
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07iitra
Re: Движение по дорожному кольцу в Костанае временно перекроют в...




Отправлено: 12.09.17 - 20:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Так для инфы:
Он олицетворяет всех казахстанских героев. Всех тех, кто с момента создания Казахского ханства и становления казахской государственности посвятил свою жизнь борьбе за свободу и суверенитет современного Казахстана.

как места та там поделили Кейке-Батыр и Амангелды Иман-yлы?

Хохол
Re: Движение по дорожному кольцу в Костанае временно перекроют в...




Отправлено: 12.09.17 - 22:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
07iitra:
как места та там поделили Кейке-Батыр и Амангелды Иман-yлы?

С какой целью интересуешься ? Кстати смени ник . Нехорошо использовать ник человека , который в прошлом этот самый ник заработал кровью и потом . По крайне мере об 0.7 воспоминания как о умной и начитанной личности .

тётя Соня
Re: Движение по дорожному кольцу в Костанае временно перекроют в...




Отправлено: 12.09.17 - 22:22
Комментарий удален модератором.

07iitra
Re: Движение по дорожному кольцу в Костанае временно перекроют в...




Отправлено: 12.09.17 - 23:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Хохол:
С какой целью интересуешься ?

так в коменте стока ассорти-пафоса,а эти два человека явл. апсолютными антиподами. Кейке рубил аменгельдов,Амангельды рубил кейков! а в результате братоубийства родился Nezavisimyj (svobodnyj,suverennyj и далее по-возрастающей) Qazagstan... :-o

07iitra
Re: Движение по дорожному кольцу в Костанае временно перекроют в...




Отправлено: 12.09.17 - 23:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Хохол:
Нехорошо использовать ник человека , который в прошлом этот самый ник заработал кровью и потом . По крайне мере об 0.7 воспоминания как о умной и начитанной личности .

в жизни всегда есть место деградациям и метамарфозам... и связанными с ними девальвациями преобретённых ценностей... в том числе и ума,и начитанности,и чести,и совести...
вот например щас Кейке-Батыр,ум,честь и совесть эпохи стал. а раньше был дедушка Ленин.... :-)

тётя Соня
Re: Движение по дорожному кольцу в Костанае временно перекроют в...




Отправлено: 12.09.17 - 23:48
Комментарий удален модератором.
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Страница 3 из 3«123
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