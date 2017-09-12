Vital Re: Моя Деревенька и её окрестности. #7161





(Полноправные пользователи) Сообщений: 4650

Регистрация: 09.02.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 23:14 Ой. Я и незнаю где это 18. Мои жили почти ближе к перекрестку гагарина. Там частные дома. А вроде напротив были много этажки. Еще вроде сад какойто был рядом. Я там в гостях в прятки играл. Прикольно.