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Куратор темы: drakon
§ Доктор СИЗО
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
Доктор СИЗО


(Пользователи)
Сообщений: 3996
Регистрация: 04.09.15
Отправлено: 12.09.17 - 10:06
Комментарий удален модератором.
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* drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11904
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 12.09.17 - 12:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Все просто:
Доктор, Вы его поклонник?

Он скоро к нам - приезжает,в Гамбург.
Доктор - Дрбро Пожаловать... :lol:
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* Vital
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4650
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 12.09.17 - 22:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Драг а ты че перед гдр на майлина жил. В частном секторе? Просто там мой дядька жил . может и знаите друг друга.
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* Vital
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4650
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 12.09.17 - 22:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Где то в те далекие года он тоже от туда уехал. Я щеглом еще был.
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* drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11904
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 12.09.17 - 23:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Драг а ты че перед гдр на майлина жил.

Полтора года,в малосемейке,Майлина 18.
Настоящую квартиру - не покупал,потому,
что знал,что уеду... :lol: :oops:
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* Vital
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4650
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 12.09.17 - 23:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ой. Я и незнаю где это 18. Мои жили почти ближе к перекрестку гагарина. Там частные дома. А вроде напротив были много этажки. Еще вроде сад какойто был рядом. Я там в гостях в прятки играл. Прикольно.
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* drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11904
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 12.09.17 - 23:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Ой. Я и незнаю где это 18.

Я уже сам - забыл. Помню прямо от дома
выходил на какую то улицу и по ней шёл
в центр.Проходил мимо общаг Пед.Института... :lol:
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