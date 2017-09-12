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≡ В акимате Костаная не смогли объяснить, для чего повторно покрасили бетонный бордюр с полным прокрасом вдоль пр. Абая		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
В акимате Костаная не смогли объяснить, для чего повторно покрасили бетонный бордюр с полным прокрасом вдоль пр. Абая
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29595
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 12.09.17 - 14:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Получается, что бордюр с полным прокрасом в акимате выбрали, чтобы избежать бюджетных расходов на побелку, которая необходима для поддержания эстетического вида искусственного камня. Повторная покраска красного бордюра, видимо, к значительным тратам не относится.
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Бывалый
Re: В акимате Костаная не смогли объяснить, для чего повторно...




Отправлено: 12.09.17 - 17:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Икар:

Ты завтра за руль не садись, а то тебя опять примут.
Ей-ей...

§ Икар
Re: В акимате Костаная не смогли объяснить, для чего повторно...
Икар


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4419
Регистрация: 07.04.12
Отправлено: 12.09.17 - 17:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
мамлюки, прежде чем чушь тут нести, веки откройте.... :-P :-P :-P
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§ Икар
Re: В акимате Костаная не смогли объяснить, для чего повторно...
Икар


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4419
Регистрация: 07.04.12
Отправлено: 12.09.17 - 17:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Dron:
дуршлаг.

слово то , слово то как билайн.....)))
захочешь потом расшифрурую русское народное..))) ;-)
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§ Dron
Re: В акимате Костаная не смогли объяснить, для чего повторно...
Dron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 221
Регистрация: 07.10.14
Отправлено: 12.09.17 - 17:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Икар:
слово то , слово то как билайн.....)))
захочешь потом расшифрурую русское народное..)))


Да что ты завелся? У меня в семье говорят по разному, кто то дуршлаг, кто то друшлаг. Я в вики просто решил сам проверить. :-)
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Адам
Re: В акимате Костаная не смогли объяснить, для чего повторно...




Отправлено: 12.09.17 - 19:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:
депутаты могли бы поинтересоваться как расходуются наши деньги,

оно им надо?юю

§ Змея Подколодная
Re: В акимате Костаная не смогли объяснить, для чего повторно...
Змея Подколодная


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 341
Регистрация: 02.07.13
Отправлено: 12.09.17 - 19:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Еще не ответили? Ну значит не сформулировали. Завтра наверно)))
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07iitra
Re: В акимате Костаная не смогли объяснить, для чего повторно...




Отправлено: 12.09.17 - 20:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Также хотели бы заметить, что у бетонного бордюра приходится постоянно поддерживать эстетический вид, производя побелку с учетом всех межремонтных мероприятий.
похоже майлинский гумус мутировал... :-o раньше хавал афальт,терь бетон начал вкушать... :-o :-o

Далёкий
Re: В акимате Костаная не смогли объяснить, для чего повторно...




Отправлено: 12.09.17 - 22:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
НГ вцепились и не отпускают. Из за вас прийдется откат вернуть, вы что творите? )))

§ Vital
Re: В акимате Костаная не смогли объяснить, для чего повторно...
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4646
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 12.09.17 - 22:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Далёкий:

😂😁😃.....
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