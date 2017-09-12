Dron Re: В акимате Костаная не смогли объяснить, для чего повторно... #33





(Полноправные пользователи) Сообщений: 221

Регистрация: 07.10.14 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 17:57 Цитата: Икар:

слово то , слово то как билайн.....)))

захочешь потом расшифрурую русское народное..)))



Да что ты завелся? У меня в семье говорят по разному, кто то дуршлаг, кто то друшлаг. Я в вики просто решил сам проверить.