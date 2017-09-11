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§ NG.kz
25 букв будет в новом казахском алфавите - разработчики
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29595
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 11.09.17 - 11:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Создание настоящего проекта алфавита в первую очередь учитывало звуковую систему казахского языка. В результате предлагаемый алфавит состоит из 25 знаков. За основу был взят такой принцип: одна буква - один звук, одна буква - два звука и один звук система диграфа.
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§ Валентин
Re: 25 букв будет в новом казахском алфавите - разработчики
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6703
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 12.09.17 - 22:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Злые мы здесь, нечюткие

Не даём похвастаться честно заработанными деньгами, цинично пользуемся в том числе тем, что построено на его налоги(
Профайл

Хохол
Re: 25 букв будет в новом казахском алфавите - разработчики




Отправлено: 12.09.17 - 22:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Змея Подколодная:
а вот потом уже и опрос запиливайте, уважаемый Хохол)))

Мечтает запилить опрос уважаемый (Администрацией) Валентин . Приведя в пример Украину . При этом не в даваясь в подробности кто проводил этот самый опрос , и кто на него отвечал . Уже давно надо перестать испытывать иллюзий по поводу значимости и важности своего присутствия в чужой по культуре и истории стране и принимать все изменения и нововведения как неизбежное и должное . Брыкание и бодание ни к чему хорошему не приведёт . Как здесь уже на форуме было сказана хорошая мысль , историю пишут победители . И у каждого есть выбор , или принимать эту историю , или променять её на другую , переехав . По крайне мере право выбора ни кто не отменял .
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