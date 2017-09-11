Цитата: Змея Подколодная:

а вот потом уже и опрос запиливайте, уважаемый Хохол)))

Мечтает запилить опрос уважаемый (Администрацией) Валентин . Приведя в пример Украину . При этом не в даваясь в подробности кто проводил этот самый опрос , и кто на него отвечал . Уже давно надо перестать испытывать иллюзий по поводу значимости и важности своего присутствия в чужой по культуре и истории стране и принимать все изменения и нововведения как неизбежное и должное . Брыкание и бодание ни к чему хорошему не приведёт . Как здесь уже на форуме было сказана хорошая мысль , историю пишут победители . И у каждого есть выбор , или принимать эту историю , или променять её на другую , переехав . По крайне мере право выбора ни кто не отменял .