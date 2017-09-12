архимед Re: Обвиняемый в получении взяток руководитель управления... #9







Отправлено: - 18:56 Не исключено, что именно так работают все чиновники области! А иначе как расценивать постоянные задержания в той или иной сфере государственной деятельности "прозорливых слуг, ратующих за народ"! Прав был Президент, высказывая чиновникам грандиозную мысль вслух : Я каждого из вас могу отвести за руку на скамью подсудимых! Видимо уже назрело время не только штрафами наказывать, а конфискацией всего имущества у членов семьи, родственников и затем лишать подсудимого гражданства! Что так тянут с таким наказанием все гаранты, непонятно! Или им жалко их, или не плюют в колодец!