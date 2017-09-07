Сергей Новости сайта и форума #2475







Отправлено: - 21:37 Каждый день езжу через пересечение улиц Тауэлсыздык - Каирбекова, наблюдаю картину как инвалиды попрошайничают деньги у водителей, создавая аварийную ситуацию. Каждый раз новые персонажи, а сегодня вообще безногий на коленях ползал по затору чуть ли не бросался на машины, его с легковой машины то не видно, а с внедорожника то вообще. Водителям приходится объезжать его по встречной полосе, тем самым нарушая ПДД. У нас в городе вообще есть службы которые занимаются не выявлением нарушений, а предотвращением их? Где сотрудники которые организовывают безопасность дорожного движения? Или кому то просто выгоден "инвалидно-попрошайничаский " бизнес?