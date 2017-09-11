Цитата: Бывалый:

да, зарплата у меня около 1,6 млн тенге в месяц,



Какой ты серьёзный человек! А главное, скромный.

Можно как нибудь с тобой сфотографироваться? Ты для меня теперь кумир, с такими невероятными доходами

Я приклею твоё фото на денежное дерево, оно у меня над унитазом стоит.

Для счастья и здоровья.

Верю, поможет.

И имя с фамилией подпишу модно, латиницей.



Цитата: Бывалый:

Чего тебе еще комментировать-то?

Тебе непонятно что я сказал?



Мне с тобой всё давно понятно и неинтересно :)

Я любуюсь тем, как ты тут виляешь и пытаешься соскочить с неудобных вопросов.



Так как у тебя с освоением государственного языка? Как долго планируешь цинично пользоваться своими т.н. скиллами, и не изучать его? Как считаешь, надолго тебя там хватит?



Цитата: JereK:

Что, собственно, отлично его характеризует (и выдает с головой).



Так он сам по себе унылый, скучный и неинтересный.

Полемический приём ровно один, набросить известно чего на вентилятор, молчать в ответ на неудобные вопросы и переводить тему.

Вот и всё.



Настоящих, буйных, мало - вот и нету вожаков.

Не с кем нормально, взаимовежливо, и пообсуждать-то тему.

Да даже как следует поругаться тоже не с кем, потому что уныло и скучно.