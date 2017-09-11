|Цитата:
Бывалый:
да, зарплата у меня около 1,6 млн тенге в месяц,
Какой ты серьёзный человек! А главное, скромный.
Можно как нибудь с тобой сфотографироваться? Ты для меня теперь кумир, с такими невероятными доходами
Я приклею твоё фото на денежное дерево, оно у меня над унитазом стоит.
Для счастья и здоровья.
Верю, поможет.
И имя с фамилией подпишу модно, латиницей.
Цитата:
Бывалый:
Чего тебе еще комментировать-то?
Тебе непонятно что я сказал?
Мне с тобой всё давно понятно и неинтересно :)
Я любуюсь тем, как ты тут виляешь и пытаешься соскочить с неудобных вопросов.
Так как у тебя с освоением государственного языка? Как долго планируешь цинично пользоваться своими т.н. скиллами, и не изучать его? Как считаешь, надолго тебя там хватит?
Цитата:
JereK:
Что, собственно, отлично его характеризует (и выдает с головой).
Так он сам по себе унылый, скучный и неинтересный.
Полемический приём ровно один, набросить известно чего на вентилятор, молчать в ответ на неудобные вопросы и переводить тему.
Вот и всё.
Настоящих, буйных, мало - вот и нету вожаков.
Не с кем нормально, взаимовежливо, и пообсуждать-то тему.
Да даже как следует поругаться тоже не с кем, потому что уныло и скучно.