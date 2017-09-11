/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ 25 букв будет в новом казахском алфавите - разработчики		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
Страница 13 из 14«1...11121314»
§ NG.kz
25 букв будет в новом казахском алфавите - разработчики
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29595
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 11.09.17 - 11:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Создание настоящего проекта алфавита в первую очередь учитывало звуковую систему казахского языка. В результате предлагаемый алфавит состоит из 25 знаков. За основу был взят такой принцип: одна буква - один звук, одна буква - два звука и один звук система диграфа.
Читать новость

§ Валентин
Re: 25 букв будет в новом казахском алфавите - разработчики
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6703
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 12.09.17 - 19:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Хохол:
Какой соцопрос ? У каких граждан ? Я имею ввиду их возраст .


Обычный опрос на улице.

Цитата:
Хохол:
У нас это где ? В Казахстане ? Где именно , на юге


У нас таких исследований, доступных публике, нет вообще.
Точнее, проводило ОБСЕ, если я правильно помню, с закрытыми отчётами, больше не проводит.

Неудобная, понимаешь, тема, потому что покажет растущую поляризацию общества, политически неудобный результат.
Профайл

Мнайдар
Re: 25 букв будет в новом казахском алфавите - разработчики




Отправлено: 12.09.17 - 20:20
Комментарий удален модератором.

Бывалый
Re: 25 букв будет в новом казахском алфавите - разработчики




Отправлено: 12.09.17 - 20:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гость:
где то есть идио....организация, где тебе за твои коменты платят по 1,7 ляма в месяц?

Не знаю.
Это вопрос не ко мне, а к тем, кто считает что мне платят за комменты. ))))
Задавай вопрос по адресу.
А мне платят за разработку архитектуры информационных систем и написание программного кода.
Цитата:
Гость:
Или твой текст следует понимать, что в год ты получаешь 2 ляма, или 170 тыс в месяц, и с них платишь налоги.

Мой текст следует понимать так, как он написан: я за прошедший год уплатил около дву миллионов тенге налогов со своей зарплаты.
Вроде по-русски написано, кириллицей - а почему-то некоторые не понимают...

Бывалый
Re: 25 букв будет в новом казахском алфавите - разработчики




Отправлено: 12.09.17 - 20:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гость:
Кстати, несколько ранее ты хвастался, что платить ежегодно по 800 тыс налогов....

Вы крайне невнимательны.
Ранее я писал о том, что свою зарплату благодаря появлению купюр достоинством в 20 тыс тенге я теперь могу снять в банкомате за два приема, а не за четыре.
Помня, что банкоматы не выдают более 40 купюр за раз - да, зарплата у меня около 1,6 млн тенге в месяц, не считая периодических подработок и частных заказов.

Бывалый
Re: 25 букв будет в новом казахском алфавите - разработчики




Отправлено: 12.09.17 - 20:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин:
Не хочешь прокомментировать?

Чего тебе еще комментировать-то?
Тебе непонятно что я сказал?
Ты не осилил?
Ну прочти еще раз, коль помнишь...
Не дойдет - еще раз прочти.
И так до тех пор пока не поймешь.

§ JereK
Re: 25 букв будет в новом казахском алфавите - разработчики
JereK


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1181
Регистрация: 13.09.12
Отправлено: 12.09.17 - 20:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин:
Ты в прошлый раз высокомерно высказался, что ты специалист высокого уровня, и казахский язык изучать тебе без надобности.


Да тогда он ляпнул свое личное отношение, оплошал он. По методичке он потом другое пишет. А что одни его слова с другими не вяжутся - не понимает. Тут у него "русский не нужен, а у специалистов, не знающих казахский, нет будущего" и тут-же "я не учу казахский - скиллы позволяют не заморачиваться". Самое главное - человек совсем не видит логического конфликта в этих предложениях. Что, собственно, отлично его характеризует (и выдает с головой).
Профайл

аналитик
Re: 25 букв будет в новом казахском алфавите - разработчики




Отправлено: 12.09.17 - 20:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
А вы что - не могли своей коллеге посоветовать установить каз.раскладку?


да это уровень таких специалистов как ты.
кнопку и нажмут и они спецы потому что другие этого не знают.
"программисты" народ плечистый.
гордые птицы.

Мнайдар
Re: 25 букв будет в новом казахском алфавите - разработчики




Отправлено: 12.09.17 - 20:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
кстати в элите Татарстана, то же ходят разговоры о возврате на латинскую графику.

§ JereK
Re: 25 букв будет в новом казахском алфавите - разработчики
JereK


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1181
Регистрация: 13.09.12
Отправлено: 12.09.17 - 20:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гость:
Комментарий проходит проверку.


Давай, мне даже интересно, как ты вывернешься. Небось, признаешься, что за рубеж уже собрался. :lol:
Профайл

§ Змея Подколодная
Re: 25 букв будет в новом казахском алфавите - разработчики
Змея Подколодная


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 341
Регистрация: 02.07.13
Отправлено: 12.09.17 - 20:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
да, зарплата у меня около 1,6 млн тенге в месяц, не считая периодических подработок и частных заказов.

И все то Вы,родимый, успеваете))) И работать, и на форуме дежурить,и подработку взять)) 8-) От 112-го заразились? )
Профайл

программист
Re: 25 букв будет в новом казахском алфавите - разработчики




Отправлено: 12.09.17 - 20:58
Комментарий удален модератором.

одноклассник
Re: 25 букв будет в новом казахском алфавите - разработчики




Отправлено: 12.09.17 - 21:01
Комментарий удален модератором.

§ Валентин
Re: 25 букв будет в новом казахском алфавите - разработчики
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6703
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 12.09.17 - 21:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
да, зарплата у меня около 1,6 млн тенге в месяц,


Какой ты серьёзный человек! А главное, скромный.
Можно как нибудь с тобой сфотографироваться? Ты для меня теперь кумир, с такими невероятными доходами :lol:
Я приклею твоё фото на денежное дерево, оно у меня над унитазом стоит.
Для счастья и здоровья.
Верю, поможет.
И имя с фамилией подпишу модно, латиницей.

Цитата:
Бывалый:
Чего тебе еще комментировать-то?
Тебе непонятно что я сказал?


Мне с тобой всё давно понятно и неинтересно :)
Я любуюсь тем, как ты тут виляешь и пытаешься соскочить с неудобных вопросов.

Так как у тебя с освоением государственного языка? Как долго планируешь цинично пользоваться своими т.н. скиллами, и не изучать его? Как считаешь, надолго тебя там хватит?

Цитата:
JereK:
Что, собственно, отлично его характеризует (и выдает с головой).


Так он сам по себе унылый, скучный и неинтересный.
Полемический приём ровно один, набросить известно чего на вентилятор, молчать в ответ на неудобные вопросы и переводить тему.
Вот и всё.

Настоящих, буйных, мало - вот и нету вожаков.
Не с кем нормально, взаимовежливо, и пообсуждать-то тему.
Да даже как следует поругаться тоже не с кем, потому что уныло и скучно.
Профайл

§ Vital
Re: 25 букв будет в новом казахском алфавите - разработчики
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4646
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 12.09.17 - 21:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин:

Ого1.6 лям. Я тоже хочу с фотографироватся если можно. Ради такого дела и денежное дерево посажу. Нефига себе они в Астане живут.
Профайл

§ JereK
Re: 25 букв будет в новом казахском алфавите - разработчики
JereK


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1181
Регистрация: 13.09.12
Отправлено: 12.09.17 - 21:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин:
Какой ты серьёзный человек! А главное, скромный.


Ну вот зачем ты ) Нужно с пониманием отнестись.. Бедному заправщику картриджей в астане, подрабатывающему платным троллингом - поди непросто. Но тоже хочется мечтать и компенсировать..

Цитата:
Валентин:
Полемический приём ровно один, набросить известно чего на вентилятор, молчать в ответ на неудобные вопросы и переводить тему


Ну это тоже можно понять.. какие тут могут быть серьезные аргументы? Сказать-то по делу нечего, и нечем оправдать маразм. Вот и приходится изворачиваться.
Профайл
Ответить 
Страница 13 из 14«1...11121314»
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Перед отправкой сообщения, ознакомьтесь с полным текстом Правил.
Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]
Защитный код:

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 26, из них зарегистрированных: 2 и гостей: 24
Зарегистрированные пользователи: drakon, yudjin

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
 
Номера телефонов города Костанай
 
 
Авторизация
Реклама
 
 
 

Сейчас на сайте
Гостей: 148
Пользователей: 1
Всего: 149

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2017
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2017
^ Наверх