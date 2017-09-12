неравнодушный Re: поход в новый торговый центр #19







Отправлено: - 20:38 Кстати для общепита можно было попросторнее зал.Мест немного,как и предложенных кафе или как их теперь называют.Очередь в какой- то бургер большая,вроде не Макдональдс. Здесь наверное не очень ...Может ещё место для питания будет?