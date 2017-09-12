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≡ Все что касается ремонта квартир, домов, стройки, делимся всяким опытом..		Новые сообщения • Поиск
 
 
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народишка
Re: Все что касается ремонта квартир, домов, стройки, делимся всяким опытом..




Отправлено: 12.09.17 - 15:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
мне на Это народишко просто плевать


ты так добр к нам. мы такой нежности не заслужили.

* drakon
Re: Все что касается ремонта квартир, домов, стройки, делимся всяким опытом..
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11899
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 12.09.17 - 20:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Марик,вот такой камин можно установить

у тебя в "Рюмочной"...
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