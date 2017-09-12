07iitra Re: Водитель одного из сгоревших в Костанае автомобилей скрылся... #4







Отправлено: - 20:42 Цитата: тётя Соня:

так она может опознать того кто был за рулём ? раз сбежал...значить виновен!

логика иде? тачила в угоне,проф даже ине знал... короче сынок не уиноват....