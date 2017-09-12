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§ NG.kz
Водитель одного из сгоревших в Костанае автомобилей скрылся с места происшествия, за рулем второго находилась беременная женщина
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 29595
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 12.09.17 - 09:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
10 сентября 2017 года в 21.33 часов на улице Гашека возле кафе «Павлин-Мавлин» неустановленный водитель на автомашине марки «AUDI-89» совершил столкновение с автомашиной марки «AUDI-80» под управлением 26-летней девушки.
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Гость
Re: Водитель одного из сгоревших в Костанае автомобилей скрылся...




Отправлено: 12.09.17 - 09:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Помять и простить.

димон
Re: Водитель одного из сгоревших в Костанае автомобилей скрылся...




Отправлено: 12.09.17 - 11:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
РОДИЛА?

тётя Соня
Re: Водитель одного из сгоревших в Костанае автомобилей скрылся...




Отправлено: 12.09.17 - 16:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
за рулем «AUDI-80» находилась беременная женщина.
так она может опознать того кто был за рулём ? раз сбежал...значить виновен!

07iitra
Re: Водитель одного из сгоревших в Костанае автомобилей скрылся...




Отправлено: 12.09.17 - 20:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
тётя Соня:
так она может опознать того кто был за рулём ? раз сбежал...значить виновен!

логика иде? тачила в угоне,проф даже ине знал... короче сынок не уиноват.... :-(
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