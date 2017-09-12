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§ NG.kz
поход в новый торговый центр
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29595
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 12.09.17 - 15:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Были числа 4 сентября с разведывательной целью в новом огромном торгово-развлекательном центре во 2-м кустанае.Это ,что за жд мостом, который ежегодно затапливает. ОТкрытие его официальное где-то в конце сентября.
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§ Dron
Re: поход в новый торговый центр
Dron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 221
Регистрация: 07.10.14
Отправлено: 12.09.17 - 17:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
74:
а Алмаз?


Подъезд к нему неудобный. Копейское шоссе, мать его :-)

[Исправлено: Dron, 12.09.2017 - 17:38]
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§ 74
Re: поход в новый торговый центр
74


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4335
Регистрация: 06.09.11
Отправлено: 12.09.17 - 17:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Dron:
Подъезд к нему неудобный. Копейское шоссе, мать его

согласен.. но выбор там... торговый город...
Профайл

190
Re: поход в новый торговый центр




Отправлено: 12.09.17 - 19:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
74:
торговый город...

яма . не "горот"

неравнодушный
Re: поход в новый торговый центр




Отправлено: 12.09.17 - 20:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Костанай -плаза на порядок лучше Марта! Даже по сан.узлам видно серьёзное отношение,даже уважение к посетителям.В Марте изначально были разбитые раковины и тесновато.Но Каток в Плазе действительно был бы кстати.

неравнодушный
Re: поход в новый торговый центр




Отправлено: 12.09.17 - 20:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кстати для общепита можно было попросторнее зал.Мест немного,как и предложенных кафе или как их теперь называют.Очередь в какой- то бургер большая,вроде не Макдональдс. Здесь наверное не очень ...Может ещё место для питания будет?

§ сайлау курманов
Re: поход в новый торговый центр
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2109
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 12.09.17 - 20:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
никто никого не заставляет таскаться по городу в поисках впечатлении, однако выставлять напоказ чьи то недостатки немного странновато , зачем? там же книга есть специальная , пишите туда о своих ожиданиях или тоже создавайте подобное...
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Гость
поход в новый торговый центр




Отправлено: 12.09.17 - 20:50
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