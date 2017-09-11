Цитата: Гость:

где то есть идио....организация, где тебе за твои коменты платят по 1,7 ляма в месяц?

Не знаю.

Это вопрос не ко мне, а к тем, кто считает что мне платят за комменты. ))))

Задавай вопрос по адресу.

А мне платят за разработку архитектуры информационных систем и написание программного кода.

Цитата: Гость:

Или твой текст следует понимать, что в год ты получаешь 2 ляма, или 170 тыс в месяц, и с них платишь налоги.

Мой текст следует понимать так, как он написан: я за прошедший год уплатил около дву миллионов тенге налогов со своей зарплаты.

Вроде по-русски написано, кириллицей - а почему-то некоторые не понимают...