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§ NG.kz
Обвиняемый в получении взяток руководитель управления природных ресурсов Костанайской области признал свою вину
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29595
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 12.09.17 - 16:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Подсудимый уже внес часть денег на депозит администратора судов в счет будущего штрафа. "Это гарантия того, что он сможет его выплатить, - пояснил адвокат Константин Геращенко. - Мой подзащитный просит предоставить ему время для подготовки процессуального соглашения".
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§ 74
Re: Обвиняемый в получении взяток руководитель управления...
74


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4335
Регистрация: 06.09.11
Отправлено: 12.09.17 - 16:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Подсудимый признает свою вину и уже внес часть денег на депозит администратора судов в счет будущего штрафа.

т.е. уже все предрешено?
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Гость
Re: Обвиняемый в получении взяток руководитель управления...




Отправлено: 12.09.17 - 16:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Понять, простить и отпустить.

Галина
Re: Обвиняемый в получении взяток руководитель управления...




Отправлено: 12.09.17 - 17:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
короче,, я так поняла,, воруйте,, воруйте миллионами !!! а если попадетесь ,, срочно деньги верните , и вам свобода гарантирована ,,

1
Re: Обвиняемый в получении взяток руководитель управления...




Отправлено: 12.09.17 - 17:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
штраф влепить чтоб аж прослезился и разрыдался, чтобы газозаправочная колонка и магазин не покрыли и 1% штрафа, а то смотри какой ГОТОВ оплатить, в магазине чтоли? или на базаре своем ЮЖАНСКОМ?

тётя Соня
Re: Обвиняемый в получении взяток руководитель управления...




Отправлено: 12.09.17 - 18:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
это же сколько он теперь заплатит штрафа государству? и в долги вся семья влезет... и уважение в обществе потерял...

Егерь
Re: Обвиняемый в получении взяток руководитель управления...




Отправлено: 12.09.17 - 18:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Он коттедж в астане продаст и расчитается

§ Серый волк
Re: Обвиняемый в получении взяток руководитель управления...
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9059
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 12.09.17 - 18:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
руководитель управления увеличил сумму до 200 000 тенге. 31 мая его задержали с поличным
Жадность фраера природных ресурсов сгубила.
Интересно почём депозит суду, на природных ресурсах выращенный?

И не этот ли самый "ресурс" природный, подписывал свалку в зоне водозабора и над крупнейшим месторождением подземных вод?

И ещё название радует. Из статьи цитирую:
Цитата:
управления природных ресурсов акимата

Не слишком ли много ресурсов у этого бродячего шапито приезжих артистов, которые ни город, ни область абсолютно не знают?
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Денис
Re: Обвиняемый в получении взяток руководитель управления...




Отправлено: 12.09.17 - 18:29
Комментарий удален модератором.

архимед
Re: Обвиняемый в получении взяток руководитель управления...




Отправлено: 12.09.17 - 18:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не исключено, что именно так работают все чиновники области! А иначе как расценивать постоянные задержания в той или иной сфере государственной деятельности "прозорливых слуг, ратующих за народ"! Прав был Президент, высказывая чиновникам грандиозную мысль вслух : Я каждого из вас могу отвести за руку на скамью подсудимых! Видимо уже назрело время не только штрафами наказывать, а конфискацией всего имущества у членов семьи, родственников и затем лишать подсудимого гражданства! Что так тянут с таким наказанием все гаранты, непонятно! Или им жалко их, или не плюют в колодец!

Гость
Обвиняемый в получении взяток руководитель управления природных ресурсов Костанайской области признал свою вину




Отправлено: 12.09.17 - 19:09
Комментарий проходит проверку.

* white-out
Re: Обвиняемый в получении взяток руководитель управления...
white-out


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 773
Регистрация: 30.01.13
Отправлено: 12.09.17 - 19:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
тётя Соня:
уважение в обществе потерял...

А типа он его находил. Кому он нахрен нужен его уважать.
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