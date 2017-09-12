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§ NG.kz
Сегодня в Костанае в 17 жилых домах до вечера не будет горячей воды
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29595
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 12.09.17 - 12:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Пресс-служба акима Костаная передает сообщение ГКП «КТЭК» о том, что из-за проведения ремонтных работ сегодня, 12 сентября, с 8.00 и до 20.00 будет временно прекращена подача горячей воды в 17 жилых домах Костаная.
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НУР
Re: Сегодня в Костанае в 17 жилых домах до вечера не будет...




Отправлено: 12.09.17 - 12:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
в 8:00отключили,а предупредили в 10:30

§ Серый волк
Re: Сегодня в Костанае в 17 жилых домах до вечера не будет...
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9059
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 12.09.17 - 16:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
НУР:
в 8:00отключили,а предупредили в 10:30

Так это, у вас разве нет машины времени? :lol: Вот народ пошел! нет чтоб смотаться утром в будущее на полдня посмотреть чего этот кетек там предупреждает о прошлом. :lol:

Сейчас быдлявчик астанинский похомячит свой обед, напряжет булки и выдаст что-то вроде: "Может вам ещё и паспорт готовности к отопительному сезону делать к 15 августа?" :lol:
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§ Серый волк
Re: Сегодня в Костанае в 17 жилых домах до вечера не будет...
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9059
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 12.09.17 - 19:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А может быть у них в Катеке просто батарейка разрядилась?
l9p01zgxx6d6.jpg
Скоро во всех домах города встречайте. Судя по осеннему ремонту они её держать заряженной к осени не очень желают.
Кредит желают, тариф баааальшой желают, всё как у плохого сотового оператора. :lol: Вот только если Дед Мороз баланс на минус 35 сделает в этой сети будет интересно. ;-)
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