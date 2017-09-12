Серый волк Re: Сегодня в Костанае в 17 жилых домах до вечера не будет... #2





(Полноправные пользователи) Сообщений: 9059

Регистрация: 19.08.08 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 16:27 Цитата: НУР:

в 8:00отключили,а предупредили в 10:30

Так это, у вас разве нет машины времени? Вот народ пошел! нет чтоб смотаться утром в будущее на полдня посмотреть чего этот кетек там предупреждает о прошлом.



Сейчас быдлявчик астанинский похомячит свой обед, напряжет булки и выдаст что-то вроде: "Может вам ещё и паспорт готовности к отопительному сезону делать к 15 августа?"