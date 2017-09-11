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≡ 25 букв будет в новом казахском алфавите - разработчики		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
25 букв будет в новом казахском алфавите - разработчики
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29595
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 11.09.17 - 11:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Создание настоящего проекта алфавита в первую очередь учитывало звуковую систему казахского языка. В результате предлагаемый алфавит состоит из 25 знаков. За основу был взят такой принцип: одна буква - один звук, одна буква - два звука и один звук система диграфа.
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адекват
Re: 25 букв будет в новом казахском алфавите - разработчики




Отправлено: 12.09.17 - 15:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
судя по созданной шумихе ждем девальвацию

Гость
Re: 25 букв будет в новом казахском алфавите - разработчики




Отправлено: 12.09.17 - 15:29
Комментарий удален модератором.

ss
Re: 25 букв будет в новом казахском алфавите - разработчики




Отправлено: 12.09.17 - 15:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хватит болтать! Смотрите на ютубе!
Казахстан переходит на латиницу
Leon Trotsky

* Змея Подколодная
Re: 25 букв будет в новом казахском алфавите - разработчики
Змея Подколодная


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 337
Регистрация: 02.07.13
Отправлено: 12.09.17 - 16:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Или у вас ума не хватает пару раз мышкой щелкнуть на языковой иконке в правом нижнем углу экрана?

Я тут при чем? На моем рабочем ноуте казахский шрифт имеется в наличии. Прежде чем обвинять кого то в отсутствии ума, прочтите для начала.
Цитата:
Вообще-то на двух, уже давно...

Вы про сайты гос органов? А, ну тогда вообще то на трех языках.
Цитата:
40% читают их на гос.языке...

Неужели оставшиеся 60% на русском языке? Ах, ну русский то (судя по комментариям) не нужен, наверно на англиЦком языке читают) Ох уж эти 60%, ты погляди-ка))))
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§ Валентин
Re: 25 букв будет в новом казахском алфавите - разработчики
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6699
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 12.09.17 - 18:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
То, что вы используете только русский - вовсе не означает что и все используют только его...
Статистика посещений сайтов госорганов говорит о том, что примерно 40% читают их на гос.языке...


А вот как-то провели эксперимент в/наУкраине, проводили соцопрос и предлагали на выбор гражданам два листа для заполнения, на государственном и на русском языках.

Результаты получились обескураживающие.
Было бы прикольно у нас такой же провести :)

Ну и это: вот лично ты про своё будущее как специалиста думаешь, озабочен им?
Выучил ли казахский, или хотя бы записался на курсы после работы?
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Хохол
Re: 25 букв будет в новом казахском алфавите - разработчики




Отправлено: 12.09.17 - 18:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин:
А вот как-то провели эксперимент в/наУкраине, проводили соцопрос и предлагали на выбор гражданам два листа для заполнения, на государственном и на русском языках.

Какой соцопрос ? У каких граждан ? Я имею ввиду их возраст . Или Уважаемый Валентин считает что советское образование можно сразу и навсегда выбить из головы бывших граждан СССР ? Цитата:
Валентин:
Было бы прикольно у нас такой же провести :

У нас это где ? В Казахстане ? Где именно , на юге ? Так результат очевиден (и не в пользу Валентинам) . А если у нас на севере , то среди какой категории граждан ? Среди учащихся образовательных заведений с государственным языком обучения ?

Доцент
Re: 25 букв будет в новом казахском алфавите - разработчики




Отправлено: 12.09.17 - 18:25
Комментарий удален модератором.

Варган
Re: 25 букв будет в новом казахском алфавите - разработчики




Отправлено: 12.09.17 - 18:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Казахи сами высмеяли уже новый алфавит. Шляпа это а не алфавит.

Бывалый
Re: 25 букв будет в новом казахском алфавите - разработчики




Отправлено: 12.09.17 - 18:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Змея Подколодная:
Я тут при чем?

А вы что - не могли своей коллеге посоветовать установить каз.раскладку?
М-да...
Не хотел бы я с такой как вы работать в одном коллективе...
Цитата:
Змея Подколодная:
Вы про сайты гос органов?

Нет.
Я про софт, разрабатываемый и применяемый в Казахстане.
За последние лет 8 не припомню ни одного проекта, который бы нам заказали без двуязычия...
Цитата:
Змея Подколодная:
Неужели оставшиеся 60% на русском языке?

Пока - да, еще есть пользователи.
10 лет назад посещений каз.яз-страниц были считанные проценты.
Динамика, тенденция, понимаэшь...
Цитата:
Валентин:
Ну и это: вот лично ты про своё будущее как специалиста думаешь, озабочен им?

У тебя память короткая?
Тебе повторять надо?

Бывалый
Re: 25 букв будет в новом казахском алфавите - разработчики




Отправлено: 12.09.17 - 18:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Хохол:
У нас это где ? В Казахстане ? Где именно , на юге ? Так результат очевиден (и не в пользу Валентинам) . А если у нас на севере , то среди какой категории граждан ? Среди учащихся образовательных заведений с государственным языком обучения ?

Какие неудобные вопросы ты задаешь...
Ты реально думаешь что он на них ответит?
Как бы не так!
Отморозится, пропустит мимо ушей и опять будет гундеть что каз.яз вообще и латиница в частности в Казахстане никому не нужны и применяться не будет.

Гость
25 букв будет в новом казахском алфавите - разработчики




Отправлено: 12.09.17 - 19:03
Комментарий проходит проверку.

* Змея Подколодная
Re: 25 букв будет в новом казахском алфавите - разработчики
Змея Подколодная


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 337
Регистрация: 02.07.13
Отправлено: 12.09.17 - 19:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
А вы что - не могли своей коллеге посоветовать установить каз.раскладку? М-да...

Про какую коллегу Вы все талдычите? Мне может по всем ИПшкам пробежаться и установить всем казахский шрифт? При чем тут коллектив вообще? Закусывайте, Бывалый)

Цитата:
Не хотел бы я с такой как вы работать в одном коллективе...

Это взаимное чувство.
Цитата:
Среди учащихся образовательных заведений с государственным языком обучения ?

Сначала надо посмотреть,сколько школ у нас с русским языком обучения,сколько с государственным языком обучения, посмотреть процентное соотношение, а вот потом уже и опрос запиливайте, уважаемый Хохол)))
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