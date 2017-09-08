Галина Re: За грубость рекомендовал наказать руководителя отдела... #17







Отправлено: - 18:54 Как Ахметова стала директором Нечаевской школы? Не имела категории, две последние аттестационные комиссии после посещения ее уроков рекомендовали рассмотреть вопрос о ее профнепригодности. Это можно проверить. Постоянные прогулы, увольнения, возвращение. Не место ей в школе. Держали, так как не хватало кадров. Стала каким-то образом директором, не смогла найти общий язык ни с одним членом коллектива! С работой не справляется, полнейший бардак! Записала на диктофон руководителя, а как сама ведет себя, не замечает. Коллектив не раз жаловался на нее. Надо хорошо все проверить, сделать выводы и принять законное решение. Без крика и оскорблений.