Цитата: Или у вас ума не хватает пару раз мышкой щелкнуть на языковой иконке в правом нижнем углу экрана?

Я тут при чем? На моем рабочем ноуте казахский шрифт имеется в наличии. Прежде чем обвинять кого то в отсутствии ума, прочтите для начала.

Цитата: Вообще-то на двух, уже давно...

Вы про сайты гос органов? А, ну тогда вообще то на трех языках.

Цитата: 40% читают их на гос.языке...

Неужели оставшиеся 60% на русском языке? Ах, ну русский то (судя по комментариям) не нужен, наверно на англиЦком языке читают) Ох уж эти 60%, ты погляди-ка))))