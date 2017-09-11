|Цитата:
Змея Подколодная:
Я тут при чем?
А вы что - не могли своей коллеге посоветовать установить каз.раскладку?
М-да...
Не хотел бы я с такой как вы работать в одном коллективе...
Цитата:
Змея Подколодная:
Вы про сайты гос органов?
Нет.
Я про софт, разрабатываемый и применяемый в Казахстане.
За последние лет 8 не припомню ни одного проекта, который бы нам заказали без двуязычия...
Цитата:
Змея Подколодная:
Неужели оставшиеся 60% на русском языке?
Пока - да, еще есть пользователи.
10 лет назад посещений каз.яз-страниц были считанные проценты.
Динамика, тенденция, понимаэшь...
Цитата:
Валентин:
Ну и это: вот лично ты про своё будущее как специалиста думаешь, озабочен им?
У тебя память короткая?
Тебе повторять надо?