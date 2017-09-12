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≡ Ситуацию с заселением дома по ул. Совхозной прокомментировали в акимате Костаная		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Ситуацию с заселением дома по ул. Совхозной прокомментировали в акимате Костаная
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29595
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 12.09.17 - 13:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
После опубликования статьи о доме № 2 "Б" по ул. Совхозная, в редакцию "НГ" позвонили еще несколько человек, которые получили ключи из рук акима области 5 июля. Все они хотели знать, когда все-таки произойдет заселение.
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§ 74
Re: Ситуацию с заселением дома по ул. Совхозной...
74


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4335
Регистрация: 06.09.11
Отправлено: 12.09.17 - 13:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
дом то настоящий хоть?? ткните палкой - может картон?
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Читатель 1
Re: Ситуацию с заселением дома по ул. Совхозной...




Отправлено: 12.09.17 - 13:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот и : "не говорите гоп, пока не перепрыгните" (сначала всё оформите как положено, потом раздавайте "пряники")

§ Vital
Re: Ситуацию с заселением дома по ул. Совхозной...
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4642
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 12.09.17 - 13:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Помню маленький был. Перед развалом было дело. Родителям тоже дали ключи от новенькой 3-х комнатной , небыло тогда не газет не тв, тупо дали и все. Дом еще нездан был. Мы по вечерам ходили и недоделки до делавали. Помню отец заставил строителей дверь переделать, не в ту сторону она открывалась. Полы до делавали. Щас все подругому стало смотрю.
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§ vbn
Re: Ситуацию с заселением дома по ул. Совхозной...
vbn


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 870
Регистрация: 02.06.15
Отправлено: 12.09.17 - 14:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Готовьте шею , а обещанный хомут по любому дадут.
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гость
Re: Ситуацию с заселением дома по ул. Совхозной...




Отправлено: 12.09.17 - 14:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
помнится Полешко В.А. заселить поторопился, так под коррупцию попал

§ Макарыч
Re: Ситуацию с заселением дома по ул. Совхозной...
Макарыч


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 541
Регистрация: 19.10.12
Отправлено: 12.09.17 - 14:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
гость:
помнится Полешко В.А. заселить поторопился, так под коррупцию попал

заселить или все-таки акт приемки подписать?
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Рихард
Re: Ситуацию с заселением дома по ул. Совхозной...




Отправлено: 12.09.17 - 14:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ну вот если бы не газета, то этот вопрос еще долго бы мурыжили. А теперь готовы прямо - цитирую " Мы сегодня же отведем людей, получивших ключи, в органы юстиции, после чего они получат документы и смогут заселиться в дом." а до сегодняшнего дня и не чесались так активно

тётя Соня
Re: Ситуацию с заселением дома по ул. Совхозной...




Отправлено: 12.09.17 - 16:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Рихард:
а до сегодняшнего дня и не чесались так активно

а кто за владельцев должен чесаться? оформил кредит... заключи договор купли-продажи, зарегистрируй договор залога и будет тебе счастье! ключи в руках..это не значить что ты стал полноценным владельцем квартиры..

§ Серый волк
Re: Ситуацию с заселением дома по ул. Совхозной...
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9059
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 12.09.17 - 16:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Рихард:
а до сегодняшнего дня и не чесались так активно

Так это! Юстиция у них на другой планете находится, родной!
:-)
Вот теперь придется вставить этому отделу распределения жу... жилья... (гравицапу в пепелац) и на всех парах дело пойдет.
:-)
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Денис
Re: Ситуацию с заселением дома по ул. Совхозной...




Отправлено: 12.09.17 - 18:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
странное стечение обстоятельств не кажется? Сразу как по моновению волшебной палочки прям с сегодня все зашевелится,а сразу нельзя было объяснить почему люди без жилья остались??? запужались там в акимате, мол,скандаль может выйти на фоне дня Нурика)))
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