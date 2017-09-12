Рихард Re: Ситуацию с заселением дома по ул. Совхозной... #7







Отправлено: - 14:32 ну вот если бы не газета, то этот вопрос еще долго бы мурыжили. А теперь готовы прямо - цитирую " Мы сегодня же отведем людей, получивших ключи, в органы юстиции, после чего они получат документы и смогут заселиться в дом." а до сегодняшнего дня и не чесались так активно