При покупре автомобиля, в подарок дали бонусную карту Гелиос, с тех пор большую часть времени заправляюсь им. Если уточнить 92, по прошествии 2 лет, ничего не случилось, как ни странно. Конечно авто не бумер, Киа каренс, да еще и казахстанской сборки, наверное адаптирован, к противному гелиосовскому бензину,и аполитично не признает преимущества российского. Не знаю, как сейчас, раньше вроде бензин, у Гелиоса,был производства Омского НПЗ