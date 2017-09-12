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≡ В акимате Костаная не смогли объяснить, для чего повторно покрасили бетонный бордюр с полным прокрасом вдоль пр. Абая		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
В акимате Костаная не смогли объяснить, для чего повторно покрасили бетонный бордюр с полным прокрасом вдоль пр. Абая
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29595
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 12.09.17 - 14:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Получается, что бордюр с полным прокрасом в акимате выбрали, чтобы избежать бюджетных расходов на побелку, которая необходима для поддержания эстетического вида искусственного камня. Повторная покраска красного бордюра, видимо, к значительным тратам не относится.
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§ сайлау курманов
Re: В акимате Костаная не смогли объяснить, для чего повторно...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2108
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 12.09.17 - 16:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
не только прокуроры , но и депутаты могли бы поинтересоваться как расходуются наши деньги,
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321
Re: В акимате Костаная не смогли объяснить, для чего повторно...




Отправлено: 12.09.17 - 16:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
74:
. иди на покой уже.. ты устал..


заплатищь за день 2 млн налогов, конечно устанешь.

100
Re: В акимате Костаная не смогли объяснить, для чего повторно...




Отправлено: 12.09.17 - 16:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"Поэтому «НГ» направит еще один запрос, но уже акиму Костаная Базылу Жакупову."

Ну вы даёте, он вообще понятия не имеет, что в городе происходит. Такое ощущение, что у нас акима города попросту нет, или есть, но на бумаге.

§ Икар
Re: В акимате Костаная не смогли объяснить, для чего повторно...
Икар


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4417
Регистрация: 07.04.12
Отправлено: 12.09.17 - 16:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
А что там за краска - ты в курсе?

Та, что в смесь бетона аля добавленя останется - друшлак, остальное все равно отлетит ..... ;-) Меняйте технолога, это аля те краска на дороге - разметка , нагрузки будут сопоставимы(не в плане износа - а в плане погодостойкости, бетон не асфальт ) :-P :-P :-P
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§ yudjin
Re: В акимате Костаная не смогли объяснить, для чего повторно...
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 4770
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 12.09.17 - 16:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кто знает, когда в акимат устраиваются мед комиссию проходят?
Порой я вообще сомневаюсь во вменяемости людей....
"патамушта" - это
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Бывалый
Re: В акимате Костаная не смогли объяснить, для чего повторно...




Отправлено: 12.09.17 - 16:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Икар:
сходи на курсы

А без курсов ты вокруг оглянуться и увидеть что на других бетонных изделиях краска прекрасно держится - уже не можешь в свои 40?

Бывалый
Re: В акимате Костаная не смогли объяснить, для чего повторно...




Отправлено: 12.09.17 - 16:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Икар:
друшлак

Что это?

§ Икар
Re: В акимате Костаная не смогли объяснить, для чего повторно...
Икар


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4417
Регистрация: 07.04.12
Отправлено: 12.09.17 - 16:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
А без курсов ты вокруг оглянуться и увидеть что на других бетонных изделиях краска прекрасно держится - уже не можешь в свои 40?

физику промерзжей земли сходи изучи...
накуя у нас зона промерзания около 3 метроф и прочее то ...
прежде чем чушь нести, сходи обновись ....

[Исправлено: Икар, 12.09.2017 - 16:57]
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§ Икар
Re: В акимате Костаная не смогли объяснить, для чего повторно...
Икар


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4417
Регистрация: 07.04.12
Отправлено: 12.09.17 - 17:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
Цитата:
Икар:
друшлак

Что это?

ты точно рускородимый?, такие вещи и не знать ... беги в вики, пока я тут, а то уеду и не с кем те будет поумничать .....
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§ 74
Re: В акимате Костаная не смогли объяснить, для чего повторно...
74


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4334
Регистрация: 06.09.11
Отправлено: 12.09.17 - 17:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Икар:
ты точно рускородимый?
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* Dron
Re: В акимате Костаная не смогли объяснить, для чего повторно...
Dron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 220
Регистрация: 07.10.14
Отправлено: 12.09.17 - 17:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Икар:
ты точно рускородимый?


Икар, вот тут тебя простыня сделает, вроде правильно нужно писать дуршлаг.
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§ 74
Re: В акимате Костаная не смогли объяснить, для чего повторно...
74


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4334
Регистрация: 06.09.11
Отправлено: 12.09.17 - 17:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
100:
"Поэтому «НГ» направит еще один запрос, но уже акиму Костаная Базылу Жакупову."

Ну вы даёте, он вообще понятия не имеет, что в городе происходит. Такое ощущение, что у нас акима города попросту нет, или есть, но на бумаге.
Профайл

§ Икар
Re: В акимате Костаная не смогли объяснить, для чего повторно...
Икар


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4417
Регистрация: 07.04.12
Отправлено: 12.09.17 - 17:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Dron:
Икар, вот тут тебя простыня сделает, вроде правильно нужно писать дуршлаг.

пусть начинает )))
мы с ним знакомы давно ...)
НГ не скучно будет )))))))))))

[Исправлено: Икар, 12.09.2017 - 17:32]
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Гость
В акимате Костаная не смогли объяснить, для чего повторно покрасили бетонный бордюр с полным прокрасом вдоль пр. Абая




Отправлено: 12.09.17 - 17:35
Комментарий проходит проверку.

§ Икар
Re: В акимате Костаная не смогли объяснить, для чего повторно...
Икар


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4417
Регистрация: 07.04.12
Отправлено: 12.09.17 - 17:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Dron:
дуршлаг.

коментов не будет... учи историю просто происхождения..))) ;-)
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