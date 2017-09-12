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§ NG.kz
поход в новый торговый центр
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29595
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 12.09.17 - 15:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Были числа 4 сентября с разведывательной целью в новом огромном торгово-развлекательном центре во 2-м кустанае.Это ,что за жд мостом, который ежегодно затапливает. ОТкрытие его официальное где-то в конце сентября.
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Тата
Re: поход в новый торговый центр




Отправлено: 12.09.17 - 15:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Открытие состоится 16 сентября, т.е. уже в субботу. Были там с подругой числа 3-го. Парковка большая, просторно внутри, но на втором этаже, где детская площадка, какой-то неприятный запах. На втором этаже бутик бренда Твое, цены нормальные. Сходили в киношку там. Кинозал понравился, лучше, на мой взгляд, если сравнивать с Мартом.

§ самый умный
Re: поход в новый торговый центр
самый умный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 307
Регистрация: 04.02.13
Отправлено: 12.09.17 - 15:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А правду говорят, что там парковка платная?
Профайл

правп
Re: поход в новый торговый центр




Отправлено: 12.09.17 - 15:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
безграмотный текст глаз режет

у6
Re: поход в новый торговый центр




Отправлено: 12.09.17 - 15:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
До ТРЦ Март этот новый Плаза не дотягивает однозначно. Детская месилова в 3 этажа это вообще ужас, там 10 летние амбалы бьют маленьких, что у тех зубы вылетают, видел сам! ну а так, ничего интересного, увы нет, все что там есть есть и в том же Марте, даже кинотеатр Зодиак, тоже ходили, никаких отличий, что в марте от Армана нет. Просто для жителей 2го костаная он будет ближе, и ходить они будут. Ходили и в ресторан корейской кухни, к сожалению особо не порадовало, даже нет собачатины! которая есть в эльзасе. цены Астанинские, названия не понятные, да и наши привыкли к автодомовской еде, а тут в корейском ресторане чисто на любителя или для корейцев) я не понял, честно, нам беш подавай да шашлык) всем удачи!)

шок
Re: поход в новый торговый центр




Отправлено: 12.09.17 - 16:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
у6:
даже нет собачатины! которая есть в эльзасе.


ты не врешь?
корейцы , он правду говорит?
не может такого быть.

100
Re: поход в новый торговый центр




Отправлено: 12.09.17 - 16:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Тата:
бутик бренда Твое, цены нормальные.


Что вы все на цены падкие такие? На качество лучше посмотрите - фигня ещё та. Типа Коттона и большинства Мартовской лабуды.

[Исправлено: Gljuk, 12.09.2017 - 16:55]

100
Re: поход в новый торговый центр




Отправлено: 12.09.17 - 16:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Тата:
Сходили в киношку

Цитата:
у6:
Детская месилова в 3 этажа

Цитата:
у6:
привыкли к автодомовской еде


Весь "ассортимент" развлечений Костаная. Больше похвастать и нечем. Факт.

Раман
Re: поход в новый торговый центр




Отправлено: 12.09.17 - 17:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
100:
Весь "ассортимент" развлечений Костаная. Больше похвастать и нечем. Факт.

Мен больще нравица фокус или родник в челябе, там хоть порядок есть.

тебю
Re: поход в новый торговый центр




Отправлено: 12.09.17 - 17:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
100:
вы все на цены падкие такие?

Все от кармана зависит,а нынче он не очень у многих. Если чо.

Тата
Re: поход в новый торговый центр




Отправлено: 12.09.17 - 17:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
100:
Что вы все на цены падкие такие?

Я рассматриваю эту одежду, как одежду для дома. В данном отношении цена самое то.

Тата
Re: поход в новый торговый центр




Отправлено: 12.09.17 - 17:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
100:
Весь "ассортимент" развлечений Костаная.

Для некоторых в этот список входил Вест. Теперь и его нет))

* Dron
Re: поход в новый торговый центр
Dron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 220
Регистрация: 07.10.14
Отправлено: 12.09.17 - 17:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Раман:
Мен больще нравица фокус или родник в челябе


Ну вы и сравнили, родник с каким то плаза.
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§ 74
Re: поход в новый торговый центр
74


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4334
Регистрация: 06.09.11
Отправлено: 12.09.17 - 17:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Раман:
фокус или родник в челябе

а Алмаз?
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Гость
поход в новый торговый центр




Отправлено: 12.09.17 - 17:36
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