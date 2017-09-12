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§ NG.kz
В Казахстане приняли новые правила медицинского освидетельствования водителей
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29595
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 12.09.17 - 13:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Недопустимые промилле начинаются с 0,5 и называются «легким опьянением». То, что до этого — скажем, 0,3 — допустимо. Мы предлагаем разобраться: сколько это – 0,3 и 0,5 промилле и чем они грозят вождению?
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Гость
В Казахстане приняли новые правила медицинского освидетельствования водителей




Отправлено: 12.09.17 - 17:21
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* drakon
Re: В Казахстане приняли новые правила медицинского...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11898
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 12.09.17 - 17:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Dron:
Так у нас теперь тоже

Так у вас 0.5 Цитата:
Dron:
после работы в пивнушку заезжать, выпивать по 0.5 пива

Так вам 1 литру можно... :lol: :-o
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§ Икар
Re: В Казахстане приняли новые правила медицинского...
Икар


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4417
Регистрация: 07.04.12
Отправлено: 12.09.17 - 17:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Dron:
Так у нас теперь тоже. Будем теперь как в Германии после работы в пивнушку заезжать, выпивать по 0.5 пива и домой.

либо рюмка, для нормальных водителей норм............
А гопников пусть ловят.......
Профайл
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