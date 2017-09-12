у6 Re: поход в новый торговый центр #4







Отправлено: - 15:47 До ТРЦ Март этот новый Плаза не дотягивает однозначно. Детская месилова в 3 этажа это вообще ужас, там 10 летние амбалы бьют маленьких, что у тех зубы вылетают, видел сам! ну а так, ничего интересного, увы нет, все что там есть есть и в том же Марте, даже кинотеатр Зодиак, тоже ходили, никаких отличий, что в марте от Армана нет. Просто для жителей 2го костаная он будет ближе, и ходить они будут. Ходили и в ресторан корейской кухни, к сожалению особо не порадовало, даже нет собачатины! которая есть в эльзасе. цены Астанинские, названия не понятные, да и наши привыкли к автодомовской еде, а тут в корейском ресторане чисто на любителя или для корейцев) я не понял, честно, нам беш подавай да шашлык) всем удачи!)