Цитата: Бывалый:

А без курсов ты вокруг оглянуться и увидеть что на других бетонных изделиях краска прекрасно держится - уже не можешь в свои 40?

физику промерзжей земли сходи изучи...

накуя у нас зона промерзания около 3 метроф и прочее то ...

прежде чем чушь нести, сходи обновись ....



[Исправлено: Икар, 12.09.2017 - 16:57]