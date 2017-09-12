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≡ Движение по дорожному кольцу в Костанае временно перекроют в связи с открытием памятника Тархану Шакшак Жанибеку		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Движение по дорожному кольцу в Костанае временно перекроют в связи с открытием памятника Тархану Шакшак Жанибеку
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29595
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 12.09.17 - 15:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как сообщает пресс-служба акимата Костаная, в связи с торжественным открытием памятника в четверг, 14 сентября, с 11.30 до 12.30 будет перекрыто движение по транспортному кольцу Карбышева-Уральская.
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§ Икар
Re: Движение по дорожному кольцу в Костанае временно перекроют в...
Икар


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4417
Регистрация: 07.04.12
Отправлено: 12.09.17 - 16:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
74:
лукойл, газпромнефть, башнефть...

татнефть - хороший и по цене тоже, потом баш - аналог уфа, все едит и радуется
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кустанаец 1
Re: Движение по дорожному кольцу в Костанае временно перекроют в...




Отправлено: 12.09.17 - 16:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хоть этот памятник реальному человеку ставят , а не басмачу и не вымышленному который на Герцена поставили

§ yudjin
Re: Движение по дорожному кольцу в Костанае временно перекроют в...
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 4770
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 12.09.17 - 16:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
тётя Соня:
Когда будет готов памятник "25 лет Независимости Казахстана"

сонька вчкбаева- исчадие нурлыкунии, токо за твой счёт... да и чему ставить? очередному мифу из отдела фантастики?
Лучше букве Q поставить памятник... это нынче актуальней в стране:


[Исправлено: yudjin, 12.09.2017 - 16:37]
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§ 74
Re: Движение по дорожному кольцу в Костанае временно перекроют в...
74


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4334
Регистрация: 06.09.11
Отправлено: 12.09.17 - 16:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Икар:
татнефть

у нас как то с недоверием относятся. есть 3 заправки изх. две автоматические. бенз дешевле.
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§ Икар
Re: Движение по дорожному кольцу в Костанае временно перекроют в...
Икар


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4417
Регистрация: 07.04.12
Отправлено: 12.09.17 - 16:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
74:
у нас как то с недоверием относятся. есть 3 заправки изх. две автоматические. бенз дешевле.

сменил две машины при переезде, ни одна на него не жаловалась.... все норм ........
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§ Victor Yang
Re: Движение по дорожному кольцу в Костанае временно перекроют в...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 9236
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 12.09.17 - 16:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
да и чему ставить?

Чему - это не вопрос. Вопрос - как он должен выглядеть? Государственные символы в бронзе?
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§ 74
Re: Движение по дорожному кольцу в Костанае временно перекроют в...
74


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4334
Регистрация: 06.09.11
Отправлено: 12.09.17 - 16:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Икар:
сменил две машины при переезде, ни одна на него не жаловалась.... все норм ........

попробую залить на днях
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§ Икар
Re: Движение по дорожному кольцу в Костанае временно перекроют в...
Икар


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4417
Регистрация: 07.04.12
Отправлено: 12.09.17 - 17:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
74:
попробую залить на днях

отпишись , но татарстан - самая дешовая цена и качество норм, я не там живу- просто проездом км 40 у них (казань не брал точно ) :lol: :lol: :lol:
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§ Икар
Re: Движение по дорожному кольцу в Костанае временно перекроют в...
Икар


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4417
Регистрация: 07.04.12
Отправлено: 12.09.17 - 17:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
74:
две автоматические. бенз дешевле.

такое ток доходит, это как в магнитах автокассы по карточкам.... бех кассира
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Гость
Движение по дорожному кольцу в Костанае временно перекроют в связи с открытием памятника Тархану Шакшак Жанибеку




Отправлено: 12.09.17 - 17:29
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