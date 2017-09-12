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≡ В акимате Костаная не смогли объяснить, для чего повторно покрасили бетонный бордюр с полным прокрасом вдоль пр. Абая		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
В акимате Костаная не смогли объяснить, для чего повторно покрасили бетонный бордюр с полным прокрасом вдоль пр. Абая
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29594
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 12.09.17 - 14:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Получается, что бордюр с полным прокрасом в акимате выбрали, чтобы избежать бюджетных расходов на побелку, которая необходима для поддержания эстетического вида искусственного камня. Повторная покраска красного бордюра, видимо, к значительным тратам не относится.
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§ Victor Yang
Re: В акимате Костаная не смогли объяснить, для чего повторно...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 9234
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 12.09.17 - 14:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А мне кажется, дело было так: приехал большой начальник, посмотрел и говорит: ну нееееет (хнык-хнык), не так я хотел (хнык-хнык)! Бордюр должен выделяться на фоне брусчатки!
И подрядчику ничего не оставалось, как его покрасить. Лучше с этим вопросом к подрядчику - АБЗ+ обратиться.

[Исправлено: Victor Yang, 12.09.2017 - 14:53]
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Медный
Re: В акимате Костаная не смогли объяснить, для чего повторно...




Отправлено: 12.09.17 - 14:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я рад что журналисты не перестали ответственно подходить к своей работе. Являясь 4 властью, они указывают на недобросовестную работу, траты, взятничество, кумовство, безответственность...
Но в их работе есть время и для прекрасного: освещение хода мероприятий, массовых гуляний, показ инициативных людей, которые благоустраивают не только свою жизнь и многое другое

Спасибо, что Вы даёте надежду на изменение сознания

Гость
Re: В акимате Костаная не смогли объяснить, для чего повторно...




Отправлено: 12.09.17 - 15:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
По-хорошему вопрос надо не акимату, а прокуратуре задавать.

Инженер
Re: В акимате Костаная не смогли объяснить, для чего повторно...




Отправлено: 12.09.17 - 15:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не вижу смысла делать запрос у Акима города, так как может получится "крайне неудобная ситуасия"(написано верно): в плане того, что на запрос нечего будет отвечать, по крайней мере, ничего вразумительного мы не услышим. Или очередной раз "засветимся" из-за подобных ответов где-нить в "Вечернем Урганте", " 95-м квартале" или Пикабу. Финполу и Прокуратуре в этом вопросе работы-"поле непаханое", вот где порыться-то не мешало бы. Наша Прокуратура ,кстати, к радости всем нам смертным, поставили "на место" КТЭКовцев, особливо, жадную часть сей конторы(КТЭК), за что опять-таки огромное им уважение.

Бывалый
Re: В акимате Костаная не смогли объяснить, для чего повторно...




Отправлено: 12.09.17 - 15:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Получается, что бордюр с полным прокрасом в акимате выбрали, чтобы избежать бюджетных расходов на побелку, которая необходима для поддержания эстетического вида искусственного камня.
Это всего-лишь ваши предположения и только.
Ничего подобного вам не обещали при установке бетонных бордюр, в отличие от гранитных.

061
Re: В акимате Костаная не смогли объяснить, для чего повторно...




Отправлено: 12.09.17 - 15:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
Это всего-лишь ваши предположения и только.

О великий ак-ординский уборщик пытается запретить нам следовать его пути предположений.

§ 74
Re: В акимате Костаная не смогли объяснить, для чего повторно...
74


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4323
Регистрация: 06.09.11
Отправлено: 12.09.17 - 15:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
Ничего подобного вам не обещали при установке бетонных бордюр, в отличие от гранитных.

ты людей за дураков то не держи...

[Исправлено: 74, 12.09.2017 - 14:27]

[Исправлено: 74, 12.09.2017 - 14:28]
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Гость
В акимате Костаная не смогли объяснить, для чего повторно покрасили бетонный бордюр с полным прокрасом вдоль пр. Абая




Отправлено: 12.09.17 - 15:32
Комментарий проходит проверку.

* Икар
Re: В акимате Костаная не смогли объяснить, для чего повторно...
Икар


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4400
Регистрация: 07.04.12
Отправлено: 12.09.17 - 15:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
Это всего-лишь ваши предположения и только.
Ничего подобного вам не обещали при установке бетонных бордюр, в отличие от гранитных.

зимой при минус 40 на земле больше, краска их отлетит ......
Весной Тендер, как там в Синема - День Сурка то ....

[Исправлено: Икар, 12.09.2017 - 15:39]
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* Змея Подколодная
Re: В акимате Костаная не смогли объяснить, для чего повторно...
Змея Подколодная


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 335
Регистрация: 02.07.13
Отправлено: 12.09.17 - 15:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
В акимате Костаная не смогли объяснить

Дайте им время, застали врасплох практически.
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Гость
В акимате Костаная не смогли объяснить, для чего повторно покрасили бетонный бордюр с полным прокрасом вдоль пр. Абая




Отправлено: 12.09.17 - 15:44
Комментарий проходит проверку.

* Серый волк
Re: В акимате Костаная не смогли объяснить, для чего повторно...
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9055
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 12.09.17 - 15:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Змея Подколодная:
Дайте им время, застали врасплох практически.

Готов биться об заклад, что в акимате всё будут валить на подрядчика! ;-)
Типа это всё самодеятельность подрядчика!
Мол вы же видите, у него даже на спине Абизяна читается, только буквы оторвались.
Мол хотели дать гранату, посмотреть что будет, но гранаты в акимате не нашлось. :lol:
Нашлась бочка с краской и шланг. Хотели остановить, но подрядчик очень быстро бегал и успел опылить аки пчела почти все бордюрины. :lol:
Теперь как с розовой башней придётся, закажем перекрасить в более пристойный цвет,
:lol: Под бетон! :lol: :lol:

[Исправлено: Серый волк, 12.09.2017 - 12:58]
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