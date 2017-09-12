Серый волк Re: В акимате Костаная не смогли объяснить, для чего повторно... #12





(Полноправные пользователи) Сообщений: 9055

Регистрация: 19.08.08 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 15:54 Цитата: Змея Подколодная:

Дайте им время, застали врасплох практически.

Готов биться об заклад, что в акимате всё будут валить на подрядчика!

Типа это всё самодеятельность подрядчика!

Мол вы же видите, у него даже на спине Абизяна читается, только буквы оторвались.

Мол хотели дать гранату, посмотреть что будет, но гранаты в акимате не нашлось.

Нашлась бочка с краской и шланг. Хотели остановить, но подрядчик очень быстро бегал и успел опылить аки пчела почти все бордюрины.

Теперь как с розовой башней придётся, закажем перекрасить в более пристойный цвет,

Под бетон!



[Исправлено: Серый волк, 12.09.2017 - 12:58]