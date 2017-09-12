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§ NG.kz
Детали одной запеканки
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29594
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 12.09.17 - 15:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Баклажан - овощ универсальный. Говорят, в юго-восточной Азии из маленьких белых плодов варят даже что-то вроде варенья. У меня вкусы более традиционные, и блюдо, которое я предлагаю приготовить, - тоже. Зато гарантированно вкусное. Выглядит красиво. Можно и на гостевой стол подать.
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§ 74
Re: Детали одной запеканки
74


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4323
Регистрация: 06.09.11
Отправлено: 12.09.17 - 15:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
а мясо где?
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