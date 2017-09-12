NG.kz Детали одной запеканки



Я робот

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Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 15:51 Баклажан - овощ универсальный. Говорят, в юго-восточной Азии из маленьких белых плодов варят даже что-то вроде варенья. У меня вкусы более традиционные, и блюдо, которое я предлагаю приготовить, - тоже. Зато гарантированно вкусное. Выглядит красиво. Можно и на гостевой стол подать.

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