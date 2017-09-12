Цитата: Хохол:

А о чём им ещё писать ? Для написания чего то толкового мозги нужны . А как радовались что 112-го нет . Получили свободу , а делать с ней ни чего и не умеют . Пищу то для размышления и мозговой деятельности давал им Марик . Не могут такие паразиты без хозяина , хоть и не понимают они этого .

Ну ты тоже при каждом удобном случае его вспоминаешь, понимаю, вы были единомышленниками, скучно тебе.

Не вникал в тему почему именно ушел 112, но думаю Марик вернется вскоре. Вот уже на ветку про ремонт вышел.

Подкинь хоть ты какую нибудь мысль народу