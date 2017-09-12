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§ Dron
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Dron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 214
Регистрация: 07.10.14
Отправлено: 12.09.17 - 14:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Все разом с ума посходили? Пролистал 3 страницы темы, пишут одни незарегинные о том что якобы от их ника пишут другие. Вопрос, а каким образом вы застолбили себе ник? Правильно - никаким! Зарегистрируйтесь и будет вам счастье. И всевозможные таксисты мерещиться вам перестанут.
Как дети ей богу...

Цитата:
Ваш земляк:
Сколько раз уже говорил о том, что нужна обязательная (!) регистрация!!! Поменьше дебилов будет всякую чушь пороть.


Вот и я о том же. Думаю форум не помрет без непонятных личностей.
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Медный
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 12.09.17 - 14:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Dron:

Согласен. Придётся на всех устройствах ник и пароль вбить

Хохол
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 12.09.17 - 14:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Dron:
пишут одни незарегинные о том что якобы от их ника пишут другие.

А о чём им ещё писать ? Для написания чего то толкового мозги нужны . А как радовались что 112-го нет . Получили свободу , а делать с ней ни чего и не умеют . Пищу то для размышления и мозговой деятельности давал им Марик . Не могут такие паразиты без хозяина , хоть и не понимают они этого .

Медный
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 12.09.17 - 14:45
Комментарий удален модератором.

* Икар
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Икар


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4400
Регистрация: 07.04.12
Отправлено: 12.09.17 - 15:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Реально флудильня стала .... ;-)
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гость
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 12.09.17 - 15:11
Комментарий удален модератором.

§ Vital
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4641
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 12.09.17 - 15:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Привет Икар. Давно невидать было. Как там Краснодар? Зарисовку бы какую замутил тут. Мы посмотрели б.
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* Икар
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Икар


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4400
Регистрация: 07.04.12
Отправлено: 12.09.17 - 15:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Привет Икар. Давно невидать было. Как там Краснодар? Зарисовку бы какую замутил тут. Мы посмотрели б.

И тебе привет, город как город меньще челябы, национальности разные - много алматы павлодара мангыстауской, пробки как в москве...))) :-P , правда водилы вежливые, перестроится из ряда в ряд не проблемма - не смотря на ранг машины,я в кустанай приехал в гости - вот и вышел новости почитать ))) По поводу зарисовки, может созрею к ней, фоток куча и красивых и очень красивых))), просто после Серого и всяких Ивановых - как то думаю не так красиво напишу......
Я могу сюда фотки накидать просто чтоб народ посмотрел край глазами обычного жителя и с небольшими комментариями
думаю так проще всем будет .
В Уважаемые то я не стремлюсь ))) :oops: :oops: :oops:

[Исправлено: Икар, 12.09.2017 - 15:26]
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Гость
Флуд и оффтопик (часть 3)




Отправлено: 12.09.17 - 15:17
Комментарий проходит проверку.

Гость
Флуд и оффтопик (часть 3)




Отправлено: 12.09.17 - 15:19
Комментарий проходит проверку.

Гость
Флуд и оффтопик (часть 3)




Отправлено: 12.09.17 - 15:24
Комментарий проходит проверку.

§ Vital
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4641
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 12.09.17 - 15:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да серого то не кто не переплюнет. Так накидай с коментами как дракон например. Я знаю что край твой красивый. Я был там проездом . Буду рад посмотреть сново. Вспомнить ,да и люди посмотрят.
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§ Dron
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Dron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 214
Регистрация: 07.10.14
Отправлено: 12.09.17 - 15:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Хохол:
А о чём им ещё писать ? Для написания чего то толкового мозги нужны . А как радовались что 112-го нет . Получили свободу , а делать с ней ни чего и не умеют . Пищу то для размышления и мозговой деятельности давал им Марик . Не могут такие паразиты без хозяина , хоть и не понимают они этого .

Ну ты тоже при каждом удобном случае его вспоминаешь, понимаю, вы были единомышленниками, скучно тебе.
Не вникал в тему почему именно ушел 112, но думаю Марик вернется вскоре. Вот уже на ветку про ремонт вышел.
Подкинь хоть ты какую нибудь мысль народу ;-)
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* Икар
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Икар


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4400
Регистрация: 07.04.12
Отправлено: 12.09.17 - 15:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Я знаю что край твой красивый

край красивый ростов и за краснодар - адыгея и в сторону моря....
краснодар как и волгоград..((((
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