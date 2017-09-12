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≡ Все что касается ремонта квартир, домов, стройки, делимся всяким опытом..		Новые сообщения • Поиск
 
 
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* drakon
Re: Все что касается ремонта квартир, домов, стройки, делимся всяким опытом..
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11894
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 12.09.17 - 00:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Алиса:
рюмочную в доме увидеть и

Был бы дом у меня,свой. Давно бы сделал.
Про свечи,где то вчера то ли слышал,
то ли вычитал,что когда от свечи - идёт
чёрный дым,это Аура- очищается,"негатив"
весь - сгорает... :lol: :oops:
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§ 112
Re: Все что касается ремонта квартир, домов, стройки, делимся всяким опытом..
112


(Пользователи)
Сообщений: 6468
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 12.09.17 - 00:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А, обои на кухню, на зал уже неделю смотрю то по 5 тысяч то по 9 тисненные..
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§ Добринцофф
Re: Все что касается ремонта квартир, домов, стройки, делимся всяким опытом..
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5406
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 12.09.17 - 00:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Готовим место под плазменный телевизор..

Ну не плазменный он ,а "ЖК" или "LED" ,плазменные щас наверно уже и не делают.
На ОЛХ то-же многие пишут плазма,хотя там норм "ЖК" телевизор.
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§ Добринцофф
Re: Все что касается ремонта квартир, домов, стройки, делимся всяким опытом..
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5406
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 12.09.17 - 00:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Детишки спят.
А ты объясняешся любимой в любви. Эххх..

В любви объясняются как раз таки когда детишек ещё нет,а потом когда дети появляются там уже не до объяснений в любви.
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* drakon
Re: Все что касается ремонта квартир, домов, стройки, делимся всяким опытом..
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11894
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 12.09.17 - 00:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
когда дети появляются там уже не до объяснений в любви.

Молодо - зелено... :lol: :lol:
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§ Доктор СИЗО
Re: Все что касается ремонта квартир, домов, стройки, делимся всяким опытом..
Доктор СИЗО


(Пользователи)
Сообщений: 3996
Регистрация: 04.09.15
Отправлено: 12.09.17 - 04:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Дракон про свечи слышал давно. Они должны куплены в церкви и освящены батюшкой. Ходить с ними нужно по комнатам по часовой стрелке вдоль стены.Если свечи начинает в этом месте. Это не есть хорошо. Не знаю что сказать. Может сквознячок поддувает снизу? Пару раз сам попробуй. Тогда и решишь для себя. Сквозняк или злой дух, сидящий в этом углу. Марику привет!!! Видел твою кухню. Главное, что там всегда была спелая и добрая женщина, которая понимала бы твою душу!!!
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Все просто
Re: Все что касается ремонта квартир, домов, стройки, делимся всяким опытом..




Отправлено: 12.09.17 - 07:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Выбрал эти.

Марик, слишком ляпистые. На кухню что нибудь по спокойнее, для улучшения пищеварения.
Цитата:
drakon:
Сделать такую комнату - "Рюмочная".

Дракош, вы забыли, что "Рюмочная" это остановка с друзьями, по дороге с работы домой.

§ Dron
Re: Все что касается ремонта квартир, домов, стройки, делимся всяким опытом..
Dron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 214
Регистрация: 07.10.14
Отправлено: 12.09.17 - 08:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Все ничего и обои норм. Но вот та белая газплита... кажется все портит. Ты где ее откопал? :-)
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§ Dron
Re: Все что касается ремонта квартир, домов, стройки, делимся всяким опытом..
Dron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 214
Регистрация: 07.10.14
Отправлено: 12.09.17 - 08:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
Ну не плазменный он ,а "ЖК" или "LED" ,плазменные щас наверно уже и не делают.


Это клеймо крепко и надолго повисло над всеми тонкими телевизорами.
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§ Victor Yang
Re: Все что касается ремонта квартир, домов, стройки, делимся всяким опытом..
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 9234
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 12.09.17 - 09:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
О, Марик вернулся! А я уж было подумал, что тебе душевную травму нанесли голосованием.
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* drakon
Re: Все что касается ремонта квартир, домов, стройки, делимся всяким опытом..
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11894
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 12.09.17 - 12:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Доктор СИЗО:
Они должны куплены в церкви и освящены батюшкой.

Уважаемый Доктор,в моей ВЕРЕ,Свечи и Иконы - не присутствуют.
Вера- Лютеранская (Протестантская),которой в этом году
исполнилось 500 лет. У нас в деревне таких Церквей - две.
У католиков в церкви небыл - ниразу... 8-)
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Хохол
Re: Все что касается ремонта квартир, домов, стройки, делимся всяким опытом..




Отправлено: 12.09.17 - 13:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Уважаемый Доктор,в моей ВЕРЕ,Свечи и Иконы - не присутствуют.
Вера- Лютеранская (Протестантская),которой в этом году
исполнилось 500 лет. У нас в деревне таких Церквей - две.

О !!! Дракон , который с молоком матери впитывал веру в коммунизм , с младенчества и до старости являясь его адептом , изменил свои взгляды и убеждения только из-за смены места жительства . Из члена Партии превратился в Лютеранта-Протестанта . Яркий пример настоящей сущности людей (не в укор) . Кушал в советских столовках котлетки с гарниром , верил в коммунизм . Как только котлетки поменялись на баварские сосисочки , поменялась и вера .

§ 112
Re: Все что касается ремонта квартир, домов, стройки, делимся всяким опытом..
112


(Пользователи)
Сообщений: 6468
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 12.09.17 - 14:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Марик вернулся! А я уж было подумал, что тебе душевную травму нанесли голосованием.

Вернулся чтобы закончить начатое.
По поводу голосования, кто как не ты знаешь что мне на Это народишко просто плевать, которому хочется чтобы я имел их мнение.
Дело в другом и это не формат передачи..
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§ Victor Yang
Re: Все что касается ремонта квартир, домов, стройки, делимся всяким опытом..
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 9234
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 12.09.17 - 14:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
кто как не ты знаешь

Не-не-не. Не надо меня в Мариковеды записывать, извини. Я этого не знаю.
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* drakon
Re: Все что касается ремонта квартир, домов, стройки, делимся всяким опытом..
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11894
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 12.09.17 - 15:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Хохол:
О !!! Дракон , который с молоком матери впитывал веру в коммунизм , с младенчества и до старости являясь его адептом , изменил свои взгляды и убеждения только из-за смены места жительства . Из члена Партии превратился в Лютеранта-Протестанта . Яркий пример настоящей сущности людей (не в укор) . Кушал в советских столовках котлетки с гарниром , верил в коммунизм . Как только котлетки поменялись на баварские сосисочки , поменялась и вера .

Сделаю вид,что не заметил выссказывание - Мырзы (Mirzi Hohola) Хохла... :lol:
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