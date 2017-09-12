Цитата: Хохол:

О !!! Дракон , который с молоком матери впитывал веру в коммунизм , с младенчества и до старости являясь его адептом , изменил свои взгляды и убеждения только из-за смены места жительства . Из члена Партии превратился в Лютеранта-Протестанта . Яркий пример настоящей сущности людей (не в укор) . Кушал в советских столовках котлетки с гарниром , верил в коммунизм . Как только котлетки поменялись на баварские сосисочки , поменялась и вера .



Сделаю вид,что не заметил выссказывание - Мырзы (Mirzi Hohola) Хохла...